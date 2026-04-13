IRW-News: J2 Metals Inc.: J2 Metals meldet den Beginn einer IP-Untersuchung zur Optimierung der geplanten Phase-II-Bohrungen auf Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel

IRW-PRESS: J2 Metals Inc.: J2 Metals meldet den Beginn einer IP-Untersuchung zur Optimierung der geplanten Phase-II-Bohrungen auf Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel

Vancouver, British Columbia - 13. April 2026 / IRW-Press / J2 Metals Inc. (TSXV: JTWO) (FWB: OO1) (J2 oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Abitibi Geophysics aus Val-dOr, Quebec, mit der Durchführung einer 41 km umfassenden IP-Untersuchung (induzierte Polarisation) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec begonnen hat.

Abitibi Geophysics wird sein eigenes OreVision 2DIP-System auf dem vorab festgelegten Raster mit 50 m Stationsabstand und einer 30-Elektrodenanordnung verwenden, wodurch eine Untersuchungstiefe von etwa 580 m erreicht wird. Die hochauflösende Untersuchung wird aus einem Linienabstand von 200 m mit 800 m breiten Querlinien und einem separaten konventionellen IP-Raster im Süden bestehen. Siehe Abbildung 1 unten.

Die Untersuchung wurde konzipiert, um Bohrziele für ein Phase-II-Diamantbohrprogramm zu optimieren, in dessen Rahmen vorrangige Anomalien erprobt werden, die in einem im Dezember 2023 von ALS Goldspot erstellten Zusammenstellungs- und Inversionsbericht identifiziert worden waren.

Das Projekt wird von Geosquad Consultants aus Val-dOr, Quebec, geleitet - einem branchenführenden geologischen Beratungsunternehmen unter der Leitung von Donald Boukesse, P.Geo., und Christian Derosier, P.Geo.

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Abbildung 1: Aktuelle IP-Untersuchung sowie historische und Phase-I-Bohrlochkragen (2020)

Konzessionsgebiet Miniac

Das Konzessionsgebiet Miniac umfasst 78 Bergbauclaims (41 km²) und liegt etwa 35 km nördlich von Amos, Quebec, in der Northern Volcanic Zone der Subprovinz Abitibi. Abitibi ist einer der weltweit bedeutsamsten Grünstein-Erzgang-Gold-Distrikte, enthält jedoch auch goldhaltige polymetallische VMS-Lagerstätten, aus denen in der Vergangenheit und Gegenwart in erheblichem Umfang Zink, Kupfer und Silber gefördert wurden.

Im Rahmen historischer Bohrungen bei Miniac durch frühere Betreiber wurden vielversprechende Abschnitte durchteuft, wie etwa 1,05 g/t Au und 0,16 % Zn auf 4,65 m (Bohrloch 20MDD004) oder 0,29 g/t Au, 6,01 g/t Ag und 0,261 % Cu auf 3,5 m (Bohrloch Min-83-4). Die Mineralisierung kommt in massiven bis halbmassiven Sulfidzonen vor, die vorwiegend aus Pyrit bestehen und geringere Anteile an Pyrrhotit, Sphalerit und Chalkopyrit aufweisen.

Steven Gold in das Board of Directors aufgenommen

Steven Gold kann in Führungspositionen und auf den Kapitalmärkten im Rohstoffsektor eine Erfahrung von über 25 Jahren vorweisen und hatte unterschiedliche Positionen in der Investmentbranche inne - sowohl auf der Buy- als auch auf der Sell-Side. Zuletzt hatte er Führungspositionen bei unterschiedlichen kleinen und mittelständischen Bergbauunternehmen im globalen Bergbausektor mit Schwerpunkt auf Lateinamerika inne. Herr Gold fungiert zurzeit als President, CEO und Direktor von Jaguar Uranium Corp. (NYSE American: JAGU) und erlangte im Jahr 2001 seinen Bachelorabschluss in Industrial Relations von der McGill University sowie im Jahr 2006 die CFA-Zertifizierung vom CFA Institute.

Steven Gold sagte: Ich freue mich, in einer für das Unternehmen so aufregenden Zeit dem Board of Directors von J2 Metals beizutreten. Da ich viele Jahre im Edelmetallbereich in dieser Region Mexikos tätig war und mit den Assets bestens vertraut bin, freue ich mich darauf, zum beträchtlichen Potenzial von Sierra Plata und Miniac beizutragen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Dimitry Serov aus dem Board of Directors zurückgetreten ist.

Thomas Lamb sagte: Miniac bietet den Anlegern von J2 vielversprechende Möglichkeiten für kritische Mineralien und Gold in einem der weltweit bedeutsamsten Bergbaugebiete, dem Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec, und ergänzt gleichzeitig unser aufregendes Silber-Gold-Projekt Sierra Plata in Mexiko. Abitibi hat in 124 Minen über 200 Millionen Unzen Gold gefördert und wird weitestgehend als die weltweit führende Jurisdiktion für VMS- und orogenes Gold angesehen. Miniac ist ein zu 100 % unternehmenseigenes polymetallisches VMS-Ziel in der Northern Abitibi Volcanic Zone, das entlang des Verwerfungssystems Chicobi zwischen der vormals produzierenden Mine Normétal und der Mine Osborne-Bell liegt. Allein Normétal erzielte etwa 10,1 Millionen t mit einem Gehalt von 2,15 % Cu, 5,12 % Zn, 0,549 g/t Au und 45,25 g/t Ag. Dies entspricht etwa 479 Millionen lbs Kupfer, 1,14 Milliarden lbs Zink, 178.000 oz Gold und 14,7 Millionen oz Silber - ein eindrucksvoller Beweis für das Metallvorkommen dieses Verwerfungskorridors.

Historische sowie unsere Phase-I-Bohrungen bei Miniac haben bereits starkes Entdeckungspotenzial bestätigt und Gehalte von bis zu 4,8 g/t Gold und 6,9 % Zink geliefert, während im Rahmen jüngster hochauflösender geophysikalischer Untersuchungen 19 vorrangige Ziele entlang eines weitestgehend unerprobten, 7 km langen leitfähigen Horizonts identifiziert wurden. Unsere aktuelle IP-Untersuchung verfeinert diese Ziele systematisch im Vorfeld eines geplanten Phase-II-Bohrprogramms. Miniac ist über Straßen zugänglich und verfügt über eine nur 7 km entfernte Strominfrastruktur, was für ein Projekt im frühen Stadium dieser Größenordnung einen beträchtlichen Vorteil darstellt.

Thomas Lamb sagte außerdem: Wir freuen uns auch, Steven Gold in unserem Board of Directors willkommen zu heißen. Steven bringt eine langjährige Erfahrung in Lateinamerika sowie ein umfassendes Netzwerk an Finanzkontakten ein, die unsere unternehmerischen Fähigkeiten bei der Weiterentwicklung der Projekte Miniac und Sierra Plata erheblich stärken. Im Namen des Boards und des gesamten Teams von J2 Metals möchte ich auch Dimitry Serov unseren aufrichtigen Dank für sein Engagement und seine Beiträge zum Unternehmen aussprechen.

Über J2 Metals Inc.

J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO) (FWB: OO1) entwickelt Gold- und Silberexplorationsprojekte mit historischer Produktion oder bedeutsamen Bohrergebnissen in etablierten Bergbaujurisdiktionen in Mexiko, Québec und Alaska weiter. Das unternehmenseigene Silber-Gold-Antimon-Projekt Sierra Plata in Zacualpan, Mexiko, beherbergt mehrere vormals produzierende Silber-Gold-Minen, was seine hochgradigen Mineralvorkommen bestätigt. Auf dem Projekt Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec haben historische und Phase-I-Bohrungen starkes Entdeckungspotenzial bestätigt - mit gemeldeten Gehalten von bis zu 4,8 g/t Gold und 6,9 % Zink auf 0,3 m (DDH DV-80). Im Rahmen jüngster hochauflösender geophysikalischer Untersuchungen wurden 19 vorrangige Ziele entlang eines weitestgehend unerprobten, 7 km langen leitfähigen Horizonts identifiziert, die im Rahmen eines geplanten Phase-II-Bohrprogramms untersucht werden. Das Projekt Napoleon im Distrikt Fortymile in Alaska befindet sich in einem produktiven Seifengoldlager, in dem bereits bis zu eine Million Unzen Gold gefördert wurden, wobei sich die bekannte Hartgesteinsmineralisierung auf das Gebiet Napoleon beschränkt. Gesteinssplitterproben mit Gehalten von bis zu 596 g/t Gold sowie historische Bohrungen durch Teck und Kennecott, die Abschnitte wie 8,9 g/t Gold auf 3 m und 0,9 g/t Gold auf 79 m ergaben, weisen auf ein solides Mineralisierungssystem mit Entdeckungspotenzial im Distriktmaßstab hin.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Graham Giles, P.Geo., dem VP Exploration von J2, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Lamb

CEO und Direktor

J2 Metals Inc.

E-Mail: info@j2metals.ca

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