IRW-News: Kairos Minerals : Neue Goldressource von 2,1 Mio. Unzen auf Mt York bildet solide Grundlage für rasche Erschließung

IRW-PRESS: Kairos Minerals : Neue Goldressource von 2,1 Mio. Unzen auf Mt York bildet solide Grundlage für rasche Erschließung

Highlights

- Aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Goldprojekt Mt York, WA, steigt auf 61,7 Mio. t mit 1,05 g/t Au für 2,08 Mio. Unzen Au

- 27.000 m Bohrungen im Jahr 2025 führen zu einer 50-prozentigen Ressourcensteigerung (700.000 Unzen) bei Entdeckungskosten von 13,40 $/Unze

- Anstieg der angedeuteten Ressourcen auf 66 % der gesamten MRE (42,1 Mio. t mit 1,02 g/t Au für 1,38 Mio. Unzen)

- Die Umwandlung der vermuteten Ressourcen (19,7 Mio. t mit 1,11 g/t Au für 703.000 Unzen) in angedeutete Ressourcen wird für 2026 erwartet, ebenso wie zusätzliche Unzen unterhalb der aktuellen Grubenhülle (Pit Shell)

- Der Goldgehalt ist um 5 % gestiegen, was auf eine höhere Bohrdichte und die Identifizierung kontinuierlicher Zonen mit höhergradiger Mineralisierung zurückzuführen ist

- Die Ressource konzentriert sich überwiegend in einer einzigen Pit Shell mit einer Streichenlänge von über 4.200 m und einer Tiefe von bis zu 350 m

- Die Arbeiten zur Optimierung der Grube deuten darauf hin, dass die Ressource in der Tiefe (nur durch Bohrungen begrenzt) entlang des gesamten 4.200 m langen Trends offen bleibt, was den Weg für ein Ressourcenwachstum ebnet

- Für 2026 ist ein 50.000 m umfassendes Bohrprogramm geplant. Dabei stehen die Erweiterung der Ressource, Infill-Bohrungen und Exploration im Fokus

- Cash in Höhe von 35,0 Mio. $ zur Finanzierung der Bohraktivitäten im Jahr 2026 und der Machbarkeitsarbeiten im Hinblick auf die endgültige Investitionsentscheidung (FID).

Der Managing Director von Kairos, Dr. Peter Turner, sagte:

Mt York ist mittlerweile eines der größten unerschlossenen Goldprojekte in Australien. Wir haben unser Versprechen eingelöst, die Goldressource erneut zu vergrößern und uns zu einem führenden Goldentwicklungsunternehmen mit mehreren Millionen Unzen zu entwickeln.

Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Ressourcen im Laufe des Jahres 2026 weiter deutlich wachsen werden und wir das größte Bohrprogramm in der Unternehmensgeschichte auf dieser ergiebigen Lagerstätte durchführen werden. Wir planen, den größten Teil des Jahres vier Bohranlagen bei Mt York im Einsatz zu haben und weitere Unzen in diesem Projekt zu erschließen.

Unsere vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) für Mt York wird im Laufe des Jahres 2026 voranschreiten, parallel zu den vorrangigen Bohrungen zur Ressourcenerweiterung.

13. April 2026 / IRW-Press / Kairos Minerals Ltd (ASX: KAI) (KAI oder das Unternehmen) freut sich, eine neue Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein Goldprojekt Mt York in der Pilbara in Westaustralien bekannt zu geben (Tabelle 1).

Die neue MRE umfasst weitere 128 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 26.971 m, die 2025 auf Mt York und in dessen nordwestlicher Erweiterung gebohrt wurden; alle diese Bohrungen wurden zuvor an die ASX gemeldet. Die Ressourcenschätzung und der dazugehörige technische Bericht wurden von Encompass Mining Consultants erstellt, während alle bergbautechnischen Arbeiten und die Grubenoptimierung von Cube Consulting Pty Ltd in Perth durchgeführt wurden.

Lagerstätte Cut-off Angedeutet Vermutet Gesamt

Gehalt

(g/t Au)

Tonnen (Mt) Au Unzen (koz) Tonnen (Mt) Au Unzen (koz) Tonnen (Mt) Au Unzen (koz)

(g/t) (g/t) (g/t)

Mt York 0,4 42,1 1,02 1.380 19,7 1,11 703 61,7 1,05 2.082

Tabelle 1. Ressourcenschätzung für das Goldprojekt Mt York für 2026

1. Gemeldete Mineralressourcen oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,4 g/t Au innerhalb einer optimierten Pit Shell bei 5.500 AUD

2. Durch die Rundung der Zahlen können scheinbare Abweichungen in den Summen auftreten

Mineralressourcenschätzung 2026

Das Goldprojekt Mt York ist eine zusammenhängende Zone mit Goldmineralisierung, die in einer gebänderten Eisenformation (BIF) vorkommt, wobei die Mineralisierung nun über eine Streichenlänge von 4,2 km bestätigt ist. Die Bohrungen im Jahr 2025, die der Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung zugrunde liegen, konzentrierten sich auf die Erweiterung der Mineralisierung in der Tiefe bei Breccia Hill und Main Hill, auf Exploration entlang des Streichens in nordwestlicher Richtung bis zur Main Hill Extension jenseits der Grenzen der bestehenden Ressource sowie auf Infill-Bohrungen und die Erhöhung des Konfidenzniveaus der mächtigen Mineralisierungszonen bei Main Hill. Alle diese Ziele wurden im Jahr 2025 erreicht, wobei sich die Mineralisierung in alle Richtungen ausdehnte und die Lagerstätte in der Tiefe sowie entlang des Streichens offen bleibt.

Die aktualisierte MRE von 61,7 Mio. t mit 1,05 g/t Au für 2,08 Mio. Unzen entspricht einer Steigerung um 43 % bei der Tonnage und einer Steigerung um 5 % beim Gehalt, was zu einer Gesamtzunahme des enthaltenen Goldes um 50 % von 1,38 Mio. Unzen auf 2,08 Mio. Unzen im Vergleich zur Ressource von 2023 führt (Tabelle 2). Dies beinhaltet eine Steigerung der Unzen um 100 % in der Kategorie angedeutet, die vorwiegend auf Infill-Bohrungen in breiten Zonen der vermuteten Mineralisierung bei Main Hill zurückzuführen ist.

Die aktualisierte MRE von Mt York wird innerhalb einer optimierten Pit Shell auf Basis eines Goldpreises von 5.500 AUD/oz ausgewiesen und liegt oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,40 g/t Au. Der bei der Optimierung verwendete Goldpreis entspricht einem Abschlag von 22 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) für Gold der letzten sechs Monate und einem Abschlag von 23 % auf den Schlusskurs vom 10. April 2026 (Quelle: Perth Mint, www.perthmint.com).

Der für das Projekt gewählte Cut-off-Gehalt von 0,4 g/t Au spiegelt einen angemessenen niedrigeren Cut-off-Gehalt für eine Ressource wider, die vernünftige Aussichten auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE) aus einem Tagebaubetrieb aufweist.

Angedeutet Vermutet Gesamt

Ressource Cut-off Tonnen (Mt)Au g/t Unzen (koz) Tonnen (Mt) Au Unzen (koz) Tonnen (Mt)Au g/t Unzen (koz)

(g/t Au) g/t

Mt York 0.5 20,3 1,06 690 22,8 0,95 697 43,1 1,00 1.385

Mai 2023

Mt York 0,4 42,1 1,02 1.380 19,7 1,11 703 61,7 1,05 2.082

April 2026

Veränderung -0,1 21,8 -0,04 690 -3,1 0,16 6 18,6 0,05 697

% Veränderung -20 % 107 % -4 % 100 % -14 % 17 % 1 % 43 % 5 % 50 %

Tabelle 2. Veränderungen zwischen den MREs von 2023 und 2026 für das Goldprojekt Mt York

1. Die Mineralressourcen für 2026 wurden oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,4 g/t Au innerhalb einer optimierten Pit Shell von 5.500 AUD gemeldet

2. Die Mineralressourcen für 2023 wurden oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,5 g/t Au und oberhalb von -150 mRL gemeldet

3. Durch die Rundung der Zahlen können scheinbare Abweichungen bei den Summen auftreten

Anwendung von Cut-off-Gehalten

Die Variabilität der Cut-off-Gehalte, die auf die MRE 2026 innerhalb der Pit Shell 15 angewendet wurden (Goldpreis von 5.500 AUD/oz, unterer Cut-off-Gehalt von 0,4 g/t), ist in Tabelle 3 dargestellt. Bei einem Cut-off-Gehalt von 0,4 g/t Au umfasst die MRE 61,7 Mio. t mit 1,05 g/t Au für 2.082.000 Unzen.

Bei einem Cut-off-Gehalt von 0,7 g/t Au enthält die MRE 41,7 Mio. t mit 1,30 g/t Au für 1.739.000 Unzen.

Innerhalb rf1.00 Grube 15 - A$5500/oz

Angedeutet Vermutet Gesamt

Cut-off Gehalt Tonnen (Mt) Au Tonnen (Mt) Au Tonnen (Mt) Au Au

Au g/t g/t g/t g/t koz

0,1 47,9 0,93 23,0 1 70,9 0,95 2.171

0,2 47,3 0,94 22,9 1 70,2 0,96 2.167

0,3 45,4 0,97 22,0 1,03 67,4 0,99 2.143

0,4 42,1 1,02 19,7 1,11 61,7 1,05 2.082

0,5 36,9 1,1 17,0 1,22 53,9 1,14 1.973

0,6 32,4 1,18 15,3 1,3 47,7 1,22 1.868

0,7 28,0 1,26 13,7 1,37 41,7 1,30 1.739

0,8 24,2 1,34 12,1 1,46 36,2 1,38 1.607

0,9 20,3 1,44 10,5 1,55 30,9 1,48 1.468

1,0 16,7 1,54 9,2 1,63 26,0 1,57 1.312

1,1 13,9 1,65 7,8 1,74 21,6 1,68 1.171

1,2 11,0 1,78 6,2 1,89 17,3 1,82 1.011

1,3 9,0 1,9 4,9 2,07 13,9 1,96 877

1,4 7,5 2,01 3,8 2,27 11,4 2,10 768

1,5 6,4 2,1 3,4 2,36 9,9 2,19 694

Tabelle 3. Auf die MRE für den Tagebau im Jahr 2026 angewandte Cut-off-Gehalte.

Potenzielle weitere Ressourcensteigerungen

Optimierungsarbeiten am Ressourcenmodell 2026 haben erneut gezeigt, dass die auf Basis eines Goldpreises von 5.500 $/oz ausgewählte Pit Shell bis zur tiefsten bislang erbohrten Ebene der Lagerstätte reicht. Dies deutet darauf hin, dass ein erhebliches Potenzial besteht, die Tagebaugruben weiter zu vertiefen, sobald Bohrungen unterhalb der derzeit optimalen Pit Shell abgeschlossen sind. Die Bohrungen im Laufe des Jahres 2025 haben eindeutig gezeigt, dass die Mineralisierung in vielen der tieferen Bohrlöcher eine starke, konsistente und breite Mineralisierung in der Tiefe aufweist, wie beispielsweise im Bohrloch 25MYDD031 in dem als Monster bekannten Bereich unterhalb von Main Hill, das 53 m mit 1,45 g/t Au ab 212 m ergab (einschließlich 10 m mit 2,95 g/t Au ab 239 m Siehe die Pressemitteilung von KAI vom 6. August 2025 mit dem Titel Drilling discovers new Monster gold zone near Main Hill at Mt York, WA.

). Die Grubenoptimierung unterstreicht, dass die Ressource unterhalb dieser Tiefen noch nicht erprobt wurde, obwohl dort weiterhin eine breite und hochgradige Mineralisierung vorliegt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es in diesen Bereichen im Jahr 2026 zu einem verstärkten Ressourcenwachstum kommen wird.

Darüber hinaus wurden große Bereiche unterhalb von Main Hill und Main Hill Extension unterhalb einer Tiefe von 100 m noch nicht erprobt, und die Grubenoptimierung endet an der Basis des vermuteten und angedeuteten Materials entlang eines Großteils der Lagerstätte.

Die tiefsten Bohrungen am Fuß der Lagerstätte sind weiterhin mineralisiert, und für 2026 sind weitere Bohrungen geplant, um die Mineralisierung in Fallrichtung deutlich zu erweitern.

Weitere Ressourcenschätzungen werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen.

Alle Mineralisierungszielgebiete unterhalb der aktuellen Tagebaugrube sind in Abbildung 3 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83718/Kairos_130426_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Isometrische Ansicht des Ressourcenblockmodells von Mt York, eingefärbt nach g/t Au.

Das Modell zeigt die Kategorien angedeutet und vermutet bei einem Cut-off-Gehalt von 0,4 g/t Au.

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Abbildung 2: Isometrische Ansicht des Ressourcenblockmodells von Mt York, eingefärbt nach Ressourcenkategorie. Das Modell zeigt die Kategorien angedeutet und vermutet bei einem Cut-off-Gehalt von 0,4 g/t Au. Es ist zu beachten, dass die Lagerstätte mehrere parallele Mineralisierungsgänge enthält, die den angedeuteten Block bei Main Hill verdecken.

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Abbildung 3: Längsschnittansicht des Mt-York-Ressourcenmodells in nordöstlicher Richtung, die die Ressourcenblöcke der Kategorien angedeutet und vermutet mit Au > 0,4 g/t darstellt. Die modellierte Mineralisierung ist in den meisten Bereichen, insbesondere unterhalb der optimalen Tagebaugrube, lediglich durch Bohrungen begrenzt.

Nächste Schritte

- Systematische RC- und Diamantbohrungen im Laufe des Jahres 2026 mit dem Ziel der Ressourcenausweitung

- Erprobung von Satellitenzielen zu Mt York (Carlindi, Gilt Dragon, Lucky 13, Zakanaka & Hazelby)

- Vorantreiben der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) mit dem Ziel der Fertigstellung bis zum 1. Quartal des Kalenderjahres 2027

- Beantragung behördlicher Genehmigungen, um den Bau und den Abbau voranzutreiben

- Verstärkung der Erschließungs- und Abbau-Teams

- Fortsetzung der Exploration auf einer Fläche von 535 km2 im Rahmen der PLS- und Trek-Lizenzen sowie der entsprechenden Anträge

Die vollständige Pressemeldung finden Sie hier: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03077881-3A691164&v=undefined

Über Kairos Minerals

Kairos Minerals (ASX:KAI) besitzt 100 % des Flaggschiff-Goldprojekts Mt York mit 2,1 Mio. Unzen in der Pilbara in Westaustralien, das zwischen 1994 und 1998 teilweise von Lynas Gold NL abgebaut wurde. Kairos ist zu der Einschätzung gelangt, dass die in einer archaischen gebänderten Eisenformation (BIF) beherbergte Ressource erhebliches weiteres Wachstumspotenzial über die derzeitige Basis von 2,1 Mio. Unzen hinaus aufweist. Bedeutendes Explorationspotenzial besteht insbesondere entlang des Main Trend von Mt York sowie in dessen nordwestlicher Verlängerung, wo Kairos die Goldmineralrechte besitzt.

Die aktuellen Ressourcen wurden innerhalb einer Tagebaugrube unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 5.500 AUD/oz und eines unteren Cut-off-Gehalts von 0,4 g/t Au geschätzt (siehe Tabelle unten).

Lagerstätte Cut-off Angedeutet Vermutet Gesamt

Gehalt

(g/t Au)

Tonnen Au Unzen Tonnen Au Unzen (koz) Tonnen (Mt)Au Unzen (koz)

(Mt) (g/t) (koz) (Mt) (g/t) (g/t)

Mt York 0,4 42,1 1,02 1.380 19,7 1,11 703 61,7 1,05 2.082

Die im November 2024 veröffentlichten Ergebnisse der Scoping-Studie deuten auf einen robusten Tagebaubetrieb unter Verwendung eines konventionellen CIL-Verfahrens hin. Im Jahr 2026 wird Kairos ein 50.000 m umfassendes Erweiterungs- und Infill-Bohrprogramm abschließen, bei dem ein weiterer Anstieg der Ressourcen erwartet wird, die in die Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) einfließen sollen. Während der Arbeiten zur Ressourcenerweiterung wird Kairos wichtige zusätzliche Informationen sammeln, um die metallurgische Aufbereitung, die geotechnische Planung und die Abbauplanung zu optimieren.

Kairos strebt für 2026 eine erste Goldressource in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Roe Hills an, das sich 120 km östlich von Kalgoorlie in den Eastern Goldfields von Westaustralien befindet. Die Terra- und Caliburn-Prospekte, die viele geologische Ähnlichkeiten mit einigen Lagerstätten im riesigen Goldcamp St. Ives aufweisen, weisen in historischen Bohrungen 1.500 m an soliden Goldabschnitten auf, die das Unternehmen als wertvollen Vermögenswert in einem Gebiet betrachtet, das von Goldmühlen und Minen umgeben ist.

Diese Mitteilung wurde vom Board zur Veröffentlichung freigegeben.

Peter Turner

Managing Director

Simon Lill

Non-Executive Chairman

Für Informationen für Investoren wenden Sie sich bitte an

Nathan Ryan - NWR Communications

0420 582 887

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSON:

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf den von Herrn Mark Falconer zusammengestellten und geprüften Daten und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Herr Falconer ist Vollzeitmitarbeiter von Kairos Minerals Ltd und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG). Herr Falconer verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätten sowie für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-Code 2012) zu gelten. Herr Falconer hat seine vorherige schriftliche Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, erteilt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben zu den Mineralressourcen basieren auf Informationen, die von Christopher Speedy, einem Vollzeitmitarbeiter von Encompass Mining Consultants und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt und geprüft wurden. Herr Speedy verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten sowie für die von ihnen durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-Code 2012) zu gelten. Die Ressourcenschätzung wurde unabhängig in Übereinstimmung mit dem JORC-Code erstellt. Herr Speedy hat keine finanziellen Interessen an Kairos Minerals oder dessen verbundenen Parteien oder an den in diesem Bericht enthaltenen Mineralgrundstücken. Die Honorare für den Bericht werden zu marktüblichen Sätzen berechnet und sind in keiner Weise von den Ergebnissen abhängig. Herr Speedy hat der Aufnahme der Angaben in den Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, zugestimmt.

Die Mineralressourcen wurden erstmals in dieser Pressemitteilung vom 13. April 2026 (Pressemitteilung) bekannt gegeben. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Angaben wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen der Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen beruhen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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