IRW-News: Talent Infinity Resource Developments Inc.: Talent Infinity Resource Developments Inc. gibt den Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Giant in der Nähe von Radium Hot Springs (BC) bekannt

IRW-PRESS: Talent Infinity Resource Developments Inc.: Talent Infinity Resource Developments Inc. gibt den Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Giant in der Nähe von Radium Hot Springs (BC) bekannt

Vancouver, BC - 13. April 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO) (das Unternehmen oder TICO) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Konzessionsgebiet Silver Giant (das Konzessionsgebiet Silver Giant oder das Projekt) erworben hat, das sich etwa 55 km südöstlich von Golden (BC) und etwa 5 km südwestlich des Highway 95 befindet. Die über Straßen zugängliche Liegenschaft grenzt an das Projekt Jubilee Barite von Voyageur Industrial Minerals Ltd. und besteht aus einem einzigen Claim mit einer Fläche von 129 Hektar. Weitere vier Claims mit einer Fläche von 550 Hektar befinden sich im Antragsverfahren bei BC Mineral Titles. Das Konzessionsgebiet umfasst historische Abbaustätten der Mine Silver Giant sowie Aufbereitungsrückstände aus dem früheren Betrieb.

John Eren, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: Der Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Giant ist ein strategischer Schritt vorwärts bei der Umsetzung unseres Auftrags, vielversprechende kritische Mineralprojekte zu erwerben und weiterzuentwickeln. Silver Giant blickt auf eine bedeutende Produktionsgeschichte zurück und befindet sich in einer strukturell bedeutenden geologischen Umgebung, was eine solide Grundlage für eine systematische moderne Exploration bietet. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung des Konzessionsgebiets Silver Giant im Jahr 2026 voranzutreiben.

Historische Bedeutung

Die Tagebau- und Untertagebaumine Silver Giant war von 1947 bis 1957 in Betrieb und produzierte laut Aufzeichnungen von BC Minfile Blei, Zink, Silber, Kupfer, Antimon und Cadmium. Die Aufbereitungsrückstände wurden von 1959 bis 1983 auf Baryt erneut aufbereitet. Die mineralisierten Zonen bestanden aus in Kalkstein beherbergten Baryt- und Sulfidverdrängungsmineralisierungen innerhalb der Jubilee-Formation. Insgesamt wurden 840.000 Tonnen Erz gefördert. (BC Minfile 082KNE018). Die Gesamtmetallproduktionsmengen aus diesem Zeitraum sind unten aufgeführt und stammen aus dem Dunn 43-101-Bericht von 2022 zum benachbarten Jubilee-Baryt-Projekt:

- Die Mine Silver Giant produzierte 640.992 Unzen Antimon, 275.184 Unzen Cadmium, 7.772.096 Unzen Kupfer, 8 Unzen Gold, 1.037.989.248 Unzen Blei, 622.421 Unzen Silber und 113.932.000 Unzen Zink.

Silver Giant wird als Verdrängungslagerstätte des Mississippi-Typs (Pb-Zn) bis hin zu einer sedimentär-exhalativen Lagerstätte des Ag-Pb-Zn-Typs klassifiziert. Die Mineralisierung tritt am Synklinalkontakt zwischen den Formationen Jubilee und McKay auf.

Das Unternehmen plant, weiterhin historische Daten zu sammeln und einen effektiven Arbeitsplan für 2026 zu erstellen. Es wird davon ausgegangen, dass die Mine erschöpft ist; das Potenzial in der Tiefe und im Streichen bekannter Abbaustätten wird jedoch künftig ein Explorationsziel sein.

Einzelheiten der Transaktion

Nähere Einzelheiten zur Earn-in-Optionsvereinbarung finden Sie in der TICO-Pressemitteilung vom 3. Februar 2026.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Graham Giles, P.Geo., einem technischen Berater von TICO, geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Das Management weist darauf hin, dass historische Ergebnisse, die von Betreibern erhoben und veröffentlicht wurden, die nicht mit TICO in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten im Rahmen des Projekts. Das Management weist ferner darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf angrenzenden oder nahegelegenen Mineralkonzessionen, sei es in aktuellen oder historischen Ressourcenschätzungen, nicht unbedingt auf die Ergebnisse hindeuten, die im Rahmen des Projekts erzielt werden könnten.

Über Talent Infinity Resource Developments Inc.

Talent Infinity Resource Developments Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Konzessionsgebieten mit kritischen Mineralien konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und hält eine Option auf das Konzessionsgebiet Wildcat in British Columbia.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

John Eren

CEO und Direktor

Talent Infinity Resource Developments Inc.

E-Mail: john@csetico.com

Haftungsausschluss

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