Koalition: 1000 Euro Krisen-Bonus vom Arbeitgeber steuerfrei

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD wollen es Arbeitgebern ermöglichen, Krisen-Boni von bis zu 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei an ihre Beschäftigten zu zahlen. Zur Gegenfinanzierung werde die Tabaksteuer schon im Jahr 2026 erhöht, geht aus einem Beschlusspapier hervor./tam/DP/men