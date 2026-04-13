Koalition einig bei Steuerentlastungen und Gesundheitsreform

- von Andreas Rinke, ⁠Markus Wacket und Christian Krämer -

Berlin, 13. Apr (Reuters) - Nach tagelangen Beratungen hat sich die Bundesregierung auf Entlastungen wegen der gestiegenen Kraftstoffpreise und eine umfassende Gesundheitsreform geeinigt. Kanzler Friedrich Merz kündigte am Montag nach den Gesprächen der Spitzen von CDU, CSU und SPD in Berlin an, dass das Kabinett am 29. April einen Gesetzentwurf vorlegen will, der sich an den Vorschlägen der Gesundheitskommission orientieren soll. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Zudem sollen kleine und mittlere Einkommen ab dem 1. Januar 2027 durch eine Steuerreform entlastet werden. Eine 1000-Euro-Entlastungsprämie, die Unternehmen ihren ‌Beschäftigten zahlen können, soll steuerfrei bleiben. Zur Gegenfinanzierung soll die Tabaksteuer noch 2026 angehoben werden. CDU-Chef Merz, die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil sowie Markus Söder von der CSU stellten das Ergebnis der Beratungen vom Wochenende am Montag gemeinsam in Berlin vor.

VORÜBERGEHENDE ENTLASTUNG BEI SPRITPREISEN

Wegen der gestiegenen Preise für Benzin ⁠und Diesel sollen Bürger und ⁠Unternehmen mit einer auf zwei Monate befristeten Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe entlastet werden. Dies mache 17 Cent pro Liter aus, sagte Merz. "Damit werden wir sehr schnell die Lage für die Autofahrer und für die Betriebe im Land verbessern." Er erwarte, dass die Mineralölwirtschaft die Entlastung direkt an die Verbraucher weitergebe. Das Entlastungsvolumen beläuft sich laut Beschlusspapier auf 1,6 Milliarden Euro. Noch unklar ist, ab wann die Entlastung an den Zapfsäulen greifen soll.

Die Koalitionsspitzen räumten ein, dass wegen der erneuten Eskalation im Iran-Krieg nicht garantiert werden könne, dass die Benzin- oder Dieselpreise nicht doch weiter steigen. Der Staat könne entlasten, aber nicht alle Preiserhöhungen durch internationale Krisen ausgleichen, betonte der ‌Kanzler. Klingbeil sagte, dass man je nach Entwicklung zu weiteren Schritten bereit sei. Das Thema hatte ‌in den vergangenen Tagen zu heftigen Debatten vor allem zwischen Klingbeil und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geführt.

Überraschend sprang Söder dem Finanzminister bei dessen Forderung nach einer Übergewinnsteuer bei. Es sei richtig, dass auf europäischer Ebene die Abschöpfung von Übergewinnen der Ölkonzerne geprüft werde, betonte der bayerische Ministerpräsident.

Dagegen wiederholte Merz seine Bedenken: "Sie wissen alle, dass ich skeptisch bin bei dieser sogenannten Übergewinnsteuer. Das, ⁠was nun schon mal gemacht worden ist im Jahr 2022, ist ja von den betroffenen Unternehmen auch durchgängig beklagt worden." Man habe sich deshalb darauf verständigt, die Gegenfinanzierung ‌der steuerlichen Entlastungen "durch kartellrechtliche oder steuerrechtlich abgesicherte Maßnahmen gegenüber der Mineralölwirtschaft" zu ermöglichen. Wie ⁠dies konkret aussehen soll, erklärte Merz zunächst nicht. Bas betonte, dass man das Kartellrecht erneut verschärfen wolle.

BEITRAGSSÄTZE BEI GESUNDHEIT SOLLEN STABIL BLEIBEN

In der Diskussion über das Gesundheitssystem betonten Merz und Söder, dass man bei der geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auf jeden Fall Beitragssteigerungen für Bürger und Firmen verhindern wolle. "Wir sind uns einig, dass die Vorschläge der Kommission die Eckpunkte der Reform auch sein sollen", sagte der Kanzler. "Wir werden deshalb im Grundsatz so ‌viele Vorschläge wie möglich aus der Kommission umsetzen." Das von der Regierung eingesetzte Gremium hatte ⁠Spar- und Reformvorschläge im Volumen von 42 Milliarden Euro vorgelegt.

Der Kanzler ⁠betonte, dass alle Betroffenen und alle Leistungsbereiche einen Beitrag leisten müssten. "Wir wollen die Beitragssatzsteigerungen, die sonst drohen, durch entsprechende Korrekturen auch im Leistungsangebot vermeiden", kündigte er an, ohne Details zu nennen. Das Ergebnis werde eine der größten Sozialstaatsreformen seit Jahrzehnten sein.

STEUERLICHE ENTLASTUNG KOMMT ANFANG 2027

Ein weiteres wichtiges Element der Beschlüsse ist, dass kleine und mittlere Einkommen durch eine Reform der Einkommensteuerreform entlastet werden sollen. Offen ist, ob im Gegenzug der Spitzensteuersatz erhöht werden soll. Während Merz und Söder mahnten, dass man bei Steuerbelastungen sehr vorsichtig sein müsse, betonte Bas, dass ein höherer Spitzensteuersatz nicht vom Tisch sei. Details sollten in den kommenden Wochen bearbeitet werden, kündigten die Parteichefs an.

Klingbeil betonte, dass man auch bei den Haushaltsberatungen für 2027 und 2028 gut vorangekommen sei. Bisher klaffen dort Haushaltslöcher in zweistelliger Milliardenhöhe. Ausnahmeeinfälle für den Staat durch Steuersenkungen müssten zusätzlich gegenfinanziert werden.

BEKENNTNIS ZUR REFORM DES VERBRENNER-AUS

Auf Wunsch der CSU wurde auch ein Passus zur strittigen Frage eines Verbrenner-Aus für Autos ab ⁠2035 auf EU-Ebene beschlossen. So bekannten sich die drei Regierungsparteien dazu, dass künftig alle Autos als Null-Emissionen-Autos angesehen werden sollten, auch wenn sie mit Biosprit und nicht mit Strom angetrieben werden. Bis zu einem Anteil von zehn Prozent sollten dennoch ausgestoßene CO2-Emissionen nicht vollständig ausgeglichen werden. Söder betonte, dass man damit Wünschen der IG Metall und der Industrie entgegenkomme.

(Redigiert ‌von Thomas Seythal)