Koalition senkt vorübergehend Spritsteuer - Steuerreform soll kommen

Berlin, 13. ⁠Apr (Reuters) - Die Bundesregierung will Bürger und Unternehmen mit einer befristeten Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe entlasten. Die Steuer auf Diesel und Benzin solle für zwei Monate um rund 17 Cent pro Liter gesenkt werden, kündigte Kanzler Friedrich ‌Merz (CDU) am Montag nach Beratungen der Koalitionsspitzen an. "Damit werden wir sehr schnell die Lage für die Autofahrer und für die Betriebe im Land ⁠verbessern." Er ⁠erwarte, dass die Mineralölwirtschaft die Entlastung direkt an die Verbraucher weitergebe. Das Entlastungsvolumen belaufe sich auf 1,6 Milliarden Euro.

Das Paket ist Teil eines größeren Vorhabens, das auch strukturelle Reformen umfasst. So sollen Arbeitgeber ihren Beschäftigten in diesem Jahr eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu ‌1000 Euro zahlen können. Zudem verständigte sich ‌die Koalition auf eine Einkommensteuerreform zum 1. Januar 2027, die kleine und mittlere Einkommen entlasten soll. Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) kündigte an, er werde dazu ⁠zügig einen Vorschlag vorlegen. Zur Gegenfinanzierung soll die Tabaksteuer bereits 2026 erhöht ‌werden.

Für die Finanzierung der Spritpreis-Senkung prüft ⁠die Regierung weitere Maßnahmen. Klingbeil begrüßte, dass die EU-Kommission einen Energiekrisenbeitrag prüfe. Dieses als Übergewinnsteuer bekannte Instrument sei bereits 2022 angewandt worden. "Maßlose Krisenprofite sollen abgeschöpft werden und an die Verbraucherinnen und Verbraucher ‌zurückgegeben werden", sagte Klingbeil. Zudem ⁠solle das Kartellrecht geschärft werden, um ⁠gegen missbräuchliche Preistreiberei vorzugehen.

Klingbeil betonte, in einer Welt, die "immer verrückter wird", sei es wichtig, die Nerven zu bewahren. Die Regierung müsse sowohl auf die aktuelle Krise reagieren als auch grundlegende Reformen angehen. Merz verwies auf die Rohölpreise, die nach dem Abbruch von Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und dem Iran und der Ankündigung einer Blockade der Straße von Hormus durch den US-Präsidenten wieder deutlich gestiegen sind. "Dieser Konflikt, dieser Krieg ⁠ist die eigentliche Ursache für die Probleme, die wir auch im eigenen Land haben", sagte Merz.

(Bericht von Markus Wacke und Andreas Rinke, redigiert von ‌Thomas Seythal)