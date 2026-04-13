Koalition will Autofahrer durch Steuersenkung entlasten
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition plant angesichts der hohen Spritpreise eine Entlastung der Autofahrer. Dazu soll die Energiesteuer bei Diesel und Benzin um jeweils rund 17 Cent brutto pro Liter begrenzt auf zwei Monate gesenkt werden, wie CDU, CSU und SPD in Berlin mitteilten./hoe/DP/men
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