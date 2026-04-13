Kritik aus eigenen Reihen - SPD-Politiker gegen Entlastungspaket

Berlin, 13. ⁠Apr (Reuters) - Das geplante Energie-Entlastungspaket der Regierung löst nicht nur bei Wirtschaftsvertretern, sondern auch innerhalb der Koalition Kritik aus. Das Paket setze Fehlanreize, bemängelten mehrere Energie- und Klimapolitiker der SPD am Montag. "Elektromobilität erhält mit der vorliegenden Einigung ‌einen Dämpfer, statt des benötigten Boosters", erklärten die energiepolitische Sprecherin Nina Scheer, die verkehrspolitische Sprecherin Isabel Cademartori und der Klimaexperte Jakob Blankenburg in ⁠einer gemeinsamen ⁠Stellungnahme. Die Einigung werde den Menschen zudem nicht die benötigte Entlastung geben.

Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD hatten zuvor eine Senkung der Mineralölsteuer für zwei Monate beschlossen, um damit den Liter Sprit um etwa 17 Cent zu verbilligen. Zudem wollen sie das beschlossene Verbrenner-Aus ‌auf EU-Ebene ändern und laut CSU-Chef Markus ‌Söder die Erdgas-Förderung in Deutschland beleben.

"Eine faktische Verlängerung für fossil betriebene Kraftfahrzeugzulassungen wirkt den Investitionsbedingungen für eine dringend benötigte Stärkung europäischer Wertschöpfung zugunsten von nachhaltiger ⁠Mobilität entgegen", heißt es in der Erklärung weiter. "Wer in diesem Bereich nun ‌einen Gang runter schaltet und weiter ⁠fossile Verbrenner ermöglicht, droht den Mobilitätssektor wettbewerblich zu verlieren — inklusive zehntausender Arbeitsplätze."

Die vorgesehenen befristeten Steuersenkungen für Benzin und Diesel würden fossile Mobilität begünstigen und den Handlungsbedarf zur Stärkung der Energiewende verfehlen. ‌Die drei Abgeordneten schlugen stattdessen eine ⁠Alternative vor: "Eine Stromsteuersenkung für alle auf ⁠das europäische Mindestmaß würde dies erfüllen; sie entlastet die Menschen und stärkt zugleich den Wärmepumpenhochlauf und Elektromobilität."

Zudem warnten die Politiker davor, die Abhängigkeit von fossilen Energien zu vertiefen. "Angesichts der fossilen Preiskrise müssen die strukturellen Abhängigkeiten von fossilen Energien nun erst recht überwunden werden", forderten sie. Neue Gasförderungen stünden angesichts von Amortisationszeiten für eine verlängerte statt eine verkürzte Nutzung von Erdgas. "Sie vertiefen unsere strukturelle Abhängigkeit, statt sie ⁠zu überwinden."

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)