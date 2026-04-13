W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Langfrist-Trend überraschend intakt: US-Börsen immer noch auf Kurs - ntv Zertifikate 10.04.26

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

Die Nervosität an den #Märkten ist weiter groß - auch in den #USA. Doch trotz geopolitischer Spannungen und deutlicher Schwankungen ist der übergeordnete Trend am #Aktienmarkt nicht wirklich gebrochen worden. Wie sich die Lage am US-Aktienmarkt einordnen lässt und welche Chancen sich daraus ergeben, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA

Das könnte dich auch interessieren

Mehr als nur Streaming
Netflix im Check: Transformation zur Cashmaschine?10. Apr. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Bitcoin-Mining
Steht eine Neubewertung der Sektor-Aktien bevor?09. Apr. · onvista
Eine Bitcoin-Münze ist zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 12.04.2026
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monatengestern, 17:58 Uhr · onvista
Miserables erstes Quartal
Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?10. Apr. · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg08. Apr. · onvista
Alle Premium-News