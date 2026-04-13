Langfrist-Trend überraschend intakt: US-Börsen immer noch auf Kurs - ntv Zertifikate 10.04.26

Die Nervosität an den #Märkten ist weiter groß - auch in den #USA. Doch trotz geopolitischer Spannungen und deutlicher Schwankungen ist der übergeordnete Trend am #Aktienmarkt nicht wirklich gebrochen worden. Wie sich die Lage am US-Aktienmarkt einordnen lässt und welche Chancen sich daraus ergeben, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.



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