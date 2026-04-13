Merz und Tusk sehen durch Ungarn-Wahl europäische Demokratien gestärkt

Budapest/Berlin, 13. Apr (Reuters) - Deutschland ⁠und Polen haben den Wahlsieg des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar als Signal der Stärke europäischer Demokratien und Erfolg gegen den Rechtspopulismus begrüßt. Der Rechtspopulismus habe in Ungarn eine schwere Niederlage erlitten, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag in Berlin. Das betreffe aber nicht nur Ungarn. "Von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt." Polens Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einem Beleg dafür, dass Europa nicht unausweichlich auf dem Weg zu autoritärer Herrschaft sei. "Alle befürchteten einen Trend zu autoritären, korrupten Führungen. ‌Das ist nicht der Fall", sagte Tusk. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits kurz nach der Wahl am Sonntagabend erklärt, Ungarn habe sich für die Europäische Union entschieden. Das europäische Herz schlage in Ungarn nun stärker.

Auch am ungarischen Finanzmarkt kam Magyars Wahlsieg gut an. Die Landeswährung Forint stieg am Montag ⁠zum Euro um 2,5 Prozent ⁠auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Die Budapester Börse legte in Erwartung bald fließenden EU-Gelder fast drei Prozent zu.

Magyars Mitte-Rechts-Partei Tisza hat bei ihrem Erdrutschsieg eine Zweidrittelmehrheit errungen, was auch von Washington über Russland bis Kiew für Aufsehen sorgte. Denn die Auswirkungen der Wahl reichen weit über die Grenzen des Landes mit seinen weniger als zehn Millionen Einwohnern hinaus. Der nach 16 Jahren abgewählte rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orban war ein wichtiger Verbündeter sowohl von US-Präsident Donald Trump als auch des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Er hatte europäische Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs mehrfach behindert.

MERZ: DEMOKRATIEN WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN EINFLUSSNAHME

Er sei persönlich "sehr ‌dankbar und erleichtert", dass es ein so klares Wahlergebnis mit einer Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament gegeben habe, ‌sagte Merz. "Das zeigt, dass unsere demokratischen Gesellschaften offensichtlich doch sehr viel widerstandsfähiger sind gegen russische Propaganda und weitere Einflussnahme von außen auf solche Wahlen", erklärte der Kanzler in Anspielung auch auf die Wahlkampfhilfe der US-Regierung für Orban. Er rechne damit, dass in der EU nun wieder sehr viel einfacher Entscheidungen getroffen werden können.

Tusk sagte bei einem Besuch in Südkorea: "Ich bin ⁠froh, dass dieser Teil Europas zeigt, dass wir nicht zu korrupten und autoritären Regierungen verdammt sind, denn dazu wurde die Regierung von Viktor Orban nach vielen Jahren ‌an der Macht leider." Dabei verwies er auch auf seinen Wahlsieg sowie die Erfolge ⁠pro-europäischer Parteien in der Republik Moldau und Rumänien. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die oppositionellen Demokraten in den USA begrüßten Magyars Sieg.

MAGYAR: WILL FÜR FREIES UND EUROPÄISCHES UNGARN ARBEITEN

Magyar kündigte am Montag auf der Online-Plattform X an, er werde die nächsten vier Jahre für ein "freies, europäisches, funktionierendes und menschliches Ungarn" arbeiten. Es sei eine große Ehre, mit den meisten jemals erhaltenen Stimmen den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten zu haben. Seine ‌Anhänger hoffen, dass er dank der Zweidrittelmehrheit einen echten Politikwechsel einleiten und Milliarden an eingefrorenen ⁠EU-Geldern freischalten kann. Diese waren wegen Bedenken hinsichtlich demokratischer Standards im ⁠Zuge von Maßnahmen der Orban-Regierung blockiert worden. Zudem will Magyar die Rechtsstaatlichkeit stärken und jene zur Rechenschaft ziehen, denen Fehlverhalten unter der alten Regierung vorgeworfen wird.

Magyar hatte im Wahlkampf eine umfassenden Kampf gegen Korruption versprochen. Bereits am Sonntag forderte er unter anderem den Generalstaatsanwalt, die Leiter des obersten Gerichts und der Medienbehörde zum Rücktritt auf. Er sagte, die öffentlichen Institutionen des Landes seien in den vergangenen 16 Jahren von Orban-Loyalisten übernommen worden.

Bei Orban-Verbündeten wurde Magyars Erfolg mit Zurückhaltung aufgenommen. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und Tschechiens Regierungschef Andrej Babis gratulierten zum Wahlsieg und boten ihre Zusammenarbeit an. Fico betonte allerdings zugleich, dass der gemeinsame Schutz der nationalen Energieinteressen ein Ziel bleibe. Hintergrund ist, dass die Slowakei unter Fico und Ungarn unter Orban trotz des Ukraine-Kriegs bis zuletzt auf Öl- und Gaslieferungen aus Russland gepocht haben, obwohl die EU dies beenden will. Russland bekundete den Willen für eine Fortsetzung der "pragmatischen Beziehungen" mit der neuen Regierung in Budapest. Russland ⁠respektiere die Wahlentscheidung des ungarischen Volkes und man sei an guten Beziehungen zu Ungarn und dem übrigen Europa interessiert, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

(Bericht von Anita Komuves, Anna Magdalena Lubowicka, Andreas Rinke und Pawel Florkiewicz, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)