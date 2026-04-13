Merz: Wahl in Ungarn ist Signal gegen Rechtspopulismus weltweit

Berlin, 13. ⁠Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Wahlsieg des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar als klares Signal für die Stärke europäischer Demokratien und gegen den Rechtspopulismus bezeichnet. "Der Rechtspopulismus hat gestern in ‌Ungarn eine schwere Niederlage erlitten. Das betrifft nicht nur Ungarn" sagte Merz am Montag in Berlin. "Von Ungarn geht ein ⁠sehr klares ⁠Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Insofern war das auch in dieser Hinsicht ein guter Tag gestern." Am Sonntag war Ungarns EU-kritischer Regierungschef Viktor Orban nach 16 Jahren an der Macht abgewählt worden.

Er sei ‌persönlich "sehr dankbar und erleichtert", dass es ‌ein so klares Wahlergebnis mit einer Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament gegeben habe, fügte Merz hinzu. "Das zeigt, dass unsere demokratischen Gesellschaften ⁠offensichtlich doch sehr viel widerstandsfähiger sind gegen russische Propaganda und ‌weitere Einflussnahme von außen auf ⁠solche Wahlen", sagte der Kanzler in Anspielung auch auf die Wahlkampfhilfe der US-Regierung für Orban. "Das, muss ich sagen, ist für mich gestern eine der besten Nachrichten ‌des Tages gewesen, dass ⁠wir offensichtlich doch noch ein ⁠so hohes Maß auch an Widerstandsfähigkeit in einer demokratischen Gesellschaft haben wie der in Ungarn."

Er rechne damit, dass in der EU nun wieder sehr viel einfacher Entscheidungen getroffen werden könnten - auch gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Orban hatte zuletzt die Auszahlung eines 90-Milliarden-Euro-Kredits an die Ukraine sowie die Verabschiedung des 20. EU-Sanktionspakets ⁠gegen Russland blockiert.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)