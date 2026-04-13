

EQS-Media / 13.04.2026 / 09:46 CET/CEST



mVISE AG verhandelt konkret über drei Beteiligungen

Beteiligungen an drei softwarezentrierten Unternehmen im Fokus

operative Wirkkraft zielt auf jährlich 1-1,5 Mio. EUR EBITDA für mVISE ab

Verhandlungen über Beteiligungswerte von in Summe ca. 8-12 Mio. EUR

drei deutsche Marktführerschaften angepeilt

Düsseldorf, 13.04.2026 – Der Vorstand der mVISE AG tritt in konkrete Verhandlungen zur Beteiligung an drei softwarezentrierten Unternehmen eingetreten.

Bei den drei Gesellschaften handelt es sich um untereinander unabhängige Unternehmen. Alle drei Firmen haben softwarezentrierte Geschäftsmodelle und sind mit nennenswerten Umsätzen in ihrem jeweiligen Marktumfeld erkennbar gut bis sehr gut positioniert. Eines der Unternehmen ist deutscher Marktführer in seinem endkundenrelevanten Geschäftssegment, das zweite Unternehmen - einer der führenden Player im Ad-Tech-Segment - betreibt eine spezialisierte SaaS-Plattform und die dritte angestrebte Beteiligung betreibt eine eigenentwickelte Cloud E-Commerce Plattform, die sämtliche Prozesse für den digitalen Handel abbildet und in einem Merchandising-Marktsegment eine führende Position einnimmt. Die angestrebten Beteiligungen zwischen etwas über 10% und knapp 30% stellen jeweils die Basis dar.

Der angekündigten Transformationsstrategie folgend, plant mVISE bei allen drei Gesellschaften mit der Übernahme der Softwareentwicklung oder mit der Beteiligung daran, auch operative Wirkkraft zu entfalten. Zum zentralen Ansatz werden darüber hinaus auch die vertriebliche Unterstützung und administrative Konsolidierungen gehören. Zudem wird mVISE ihre langjährige Erfahrung bei der inhaltlichen und operativen Weiterentwicklung von Unternehmen einbringen und plant dafür für und in den Zielunternehmen auch Leitungsfunktionen zu besetzen.

Aus der operativen Wirkkraft erwächst für mVISE ein jährliches Umsatzpotential von ca. 3,0 Mio. EUR bei einem wiederkehrenden EBITDA von ca. 1,2-1,5 Mio. EUR. Ralf Thomas, Vorstand der mVISE, erläutert „Nach derzeitiger, für Akquisitionen günstiger Marktlage, würde allein der direkte Beitrag zum EBITDA der mVISE einen Kaufpreis von in Summe 8-12 Mio. EUR rechtfertigen. Die ebenso hoch anzusetzenden Beteiligungswerte selbst wären in dieser Betrachtungsweise noch gar nicht berücksichtigt.“ Im Hinblick auf die zunächst Minderheitsbeteiligungen ergänzt Thomas „Wenngleich im ersten Schritt keine Konsolidierung der Gesellschaften möglich sein wird, zielen die Transaktionen perspektivisch nach derzeitigem Stand auf einen Umsatz von insgesamt ca. 40 Mio. EUR ab.“ Alle Unternehmen haben zudem deutliche Wachstumspotentiale allein schon in ihren jeweiligen Märkten und zudem in ihrer Ertragskraft. Ralf Thomas legt den Rahmen der Transaktionen für die mVISE AG fest: „Wir gehen mit der strategischen Perspektive in die Transaktionen, jedes der 3 Unternehmen für sich betrachtet konsolidieren zu können und über unseren zentralen Ansatz zum uneingeschränkten Marktführer in Deutschland auszubauen.“

Kontakt:

Ralf Thomas

CEO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

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