Nach Kritik an Iran-Kurs: Trump nennt Papst Leo "schwach" - Pontifex beginnt Afrika-Reise

Washington/Vatikanstadt, 13. ⁠Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Papst Leo nach dessen Kritik an der amerikanischen Außen- und Einwanderungspolitik scharf angegriffen. Der Pontifex sei "schwach" bei der Kriminalitätsbekämpfung und "schrecklich" für die Außenpolitik, ‌schrieb Trump am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Leo sollte sich als Papst zusammenreißen", schrieb Trump in seinem ⁠Beitrag ⁠weiter und erklärte später gegenüber Reportern, er sei kein großer Fan des Pontifex. Der für seine bedachte Wortwahl bekannte Papst Leo hatte sich zuvor als entschiedener Kritiker des Ende Februar begonnenen amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran ‌positioniert. Die Drohung Trumps, die iranische ‌Zivilisation zu zerstören, nannte der Papst "inakzeptabel". Zudem forderte er ein Nachdenken über die Behandlung von Migranten in den USA unter ⁠der Trump-Regierung.

Ungeachtet der Angriffe aus Washington wird der Papst am ‌Montag zu einer zehntägigen ⁠Afrika-Reise aufbrechen. Der 70-Jährige, der im vergangenen Mai als erster US-Amerikaner zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden war, besucht Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea. ‌Mit der Reise wolle er ⁠die Aufmerksamkeit der Welt auf ⁠die Bedürfnisse des Kontinents lenken, sagte Kardinal Michael Czerny, ein enger Berater Leos, der Nachrichtenagentur Reuters. Auf dem Programm der fast 18.000 Kilometer langen Tour stehen elf Städte und 25 Reden. Mehr als 20 Prozent der weltweiten Katholiken leben nach vatikanischen Statistiken in Afrika.

(Bericht von Kanishka Singh und Joshua McElwee, geschrieben von ⁠Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)