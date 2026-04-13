Novum in Australiens Militär: Frau übernimmt Heeres-Führung

Sydney, 13. ⁠Apr (Reuters) - Australiens Heer wird in Zukunft von einer Frau kommandiert. Generalleutnant Susan Coyle übernehme im Juli den Posten der Armeechefin, teilte die Regierung in ‌Canberra am Montag mit. Premierminister Anthony Albanese sprach von einer Premiere in der 125-jährigen Geschichte der ⁠australischen Armee. ⁠Verteidigungsminister Richard Marles nannte die Ernennung einen historischen Moment. Die 55-Jährige ist zudem die erste Frau, die überhaupt eine Teilstreitkraft des australischen Militärs führt. Der bisherige Marinechef, Vizeadmiral Mark Hammond, ‌rückt im Zuge des Umbaus der ‌Militärführung an die Spitze der gesamten Streitkräfte auf.

Frauen machen derzeit rund 21 Prozent der australischen Streitkräfte ⁠aus. Ihr Anteil in Führungspositionen liegt bei 18,5 Prozent. ‌Die Gesamtquote soll bis ⁠zum Jahr 2030 auf 25 Prozent steigen. Die Personalentscheidung fällt in eine Zeit, in der das australische Militär den Anteil weiblicher Offiziere ‌erhöhen will. Die ⁠Streitkräfte sehen sich mit einer ⁠Reihe von Vorwürfen wegen systematischer sexueller Belästigung und Diskriminierung konfrontiert. Eine Sammelklage war im vergangenen Oktober eingereicht worden. Die Kläger werfen dem Militär darin vor, Tausende Soldatinnen nicht vor Übergriffen geschützt zu haben.

(Bericht von Christine Chen, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)