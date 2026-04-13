Berlin, 13. Apr (Reuters) - Die ⁠Entlastungspläne der Koalition sorgen für Kopfschütteln bei vielen Ökonomen und reichen aus Sicht der Wirtschaftslobby nicht aus. Vor allem mit dem befristeten Senken der Energiesteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate um rund 17 Cent pro Liter sorgt die Bundesregierung für geteiltes Echo. Dies berge die Gefahr, dass ein Großteil der Entlastung nicht bei Verbrauchern ankomme, "sondern auf Konten der Mineralölkonzerne landet", sagte Präsident Marcel Fratzscher vom Berliner DIW-Institut am Montag. Die Deutsche ‌Industrie- und Handelskammer sieht die Entlastung L8N40W0BH jedoch als überfällig für Firmen, Pendler und Transportgewerbe. "Wichtig ist, auch die Energiesteuer auf Gas zu senken", forderte DIHK-Präsident Peter Adrian. Die Regierung müsse ebenfalls die Stromsteuersenkung "endlich umsetzen".

Ähnlich äußerte sich der Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BPEX): "Die Kraftstoffsteuer-Senkung ist ein ⁠wichtiges Signal – reicht aber ⁠nicht aus." Die Gewerkschaft IG Metall erklärte, Entlastung bei Energiekosten müsse auch für die energieintensiven Industrien und ihre Beschäftigten erreicht werden. "Sprit muss bezahlbar bleiben, die Senkung der Mineralölsteuer muss genau das erreichen."

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nannte das Ergebnis des Koalitionsausschusses L8N40W0G9 enttäuschend und forderte einen großen Wurf vorm Sommer. "Die kleinteiligen Ankündigungen für einzelne Felder bleiben weit hinter dem zurück, was nötig ist, um die Wachstums- und Investitionskräfte in Deutschland zu stärken." Auch der Einzelhandelsverband HDE erklärte, "es darf nicht bei diesen minimalinvasiven Sofortmaßnahmen bleiben". Der Handwerksverband mahnte langfristige Entlastungen an.

ÖKONOM: TANKRABATT "EINE DER ‌SCHLECHTESTEN LÖSUNGEN"

Ökonomen bekräftigen, "per Gießkanne" zu entlasten sei falsch und sorge für Fehlanreize. Das Bündnis ‌von Union und SPD gehe den ähnlichen Weg wie die Ampel-Koalition während der Energiekrise 2022, sagte Konjunkturexperte Michael Holstein von der DZ Bank. "Schon damals war der Tankrabatt eine der schlechtesten Lösungen, die sich aus ökonomischer Sicht finden ließ." Dieser sei teuer und wenig zielgenau. "Der Knappheit von Benzin und Diesel kann man ⁠nicht mit pauschalen Preissenkungen entgegenwirken." Der Verbrauch müsse sinken, zugleich sollten Pendler mit niedrigen Einkommen entlastet werden. Für stark betroffene Arbeitnehmer wären Direktzahlungen sinnvoll.

Auch ‌die steuerfreie Einmalzahlung von bis zu 1000 Euro durch Arbeitgeber sei nicht ⁠zielgenau, betonte DIW-Chef Fratzscher. Sie komme Beschäftigten in finanzstarken Firmen zugute, während andere Gruppen leer ausgingen – etwa Arbeitslose, Rentner, Studierende oder Beschäftigte in kleinen Betrieben. Das Paket habe "eine deutliche soziale Schieflage". Besser wäre es, ärmere Haushalte zielgerichtet zu entlasten.

Das sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband auch so. Dessen Vorständin Ramona Pop sagte: "Deutlich besser wären Direktzahlungen an die Haushalte, die besonders unter den steigenden Spritpreisen ‌leiden." Das entlaste unmittelbar und komme ohne Mitnahmeeffekte dort an, wo das ⁠Geld wirklich gebraucht werde. Pop plädierte auch für billigeren Strom.

Die ⁠Regierungsberater vom Essener RWI-Institut bemängelten die widersprüchlichen Signale der Senkung der Energiesteuer. Einerseits fördere der Staat den Umstieg auf Elektromobilität, andererseits verbillige er fossile Kraftstoffe. "Sinnvoller wäre es, die Preise wirken zu lassen und stattdessen die Stromsteuer zu senken", sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt.

Joachim Ragnitz vom Münchner Ifo-Institut bilanzierte, die Kosten der Energiepreiskrise würden nur anders verteilt. "Die Maßnahmen gegen hohe Kraftstoffpreise sind purer Aktionismus und lösen das grundlegende Problem zunehmender Knappheiten nicht."

ZEW: "ENTLASTUNGSPAKET IST AUSGEWOGEN UND VERDIENT LOB"

Aus Sicht des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts gehen die Schritte als Sofortpaket in Ordnung. "Sie senken kurzfristig die Inflation und entlasten die Haushalte und Unternehmen", sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien. Bei weiter hohen Energiepreisen müsse man ein Überspringen der höheren Erdöl- und Gaspreise auf die Preise anderer Güter und Dienstleistungen verhindern.

Friedrich Heinemann vom Mannheimer ZEW-Institut sagte, das Paket sei "ausgewogen und verdient Lob". Das Absenken ⁠des Benzinpreises sei zwar falsch, aber nur vorübergehend und eingebettet in ein Reformprogramm. Eine Einkommensteuerreform soll für höhere Arbeitsanreize sorgen. Außerdem soll die Reform des Gesundheitssystems die Beitragszahler entlasten. Das könne langfristig die Kaufkraft der privaten Haushalte sichern. "Insgesamt stimmt also die Richtung", sagte der ZEW-Experte.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert ‌von Sabine Ehrhardt)