Papst trotzt Trumps Verbalattacke und will weiter Krieg kritisieren

An Bord des ⁠Papst-Flugzeugs/Washington, 13. Apr (Reuters) - Nach den scharfen Angriffen von US-Präsident Donald Trump auf Papst Leo bleibt das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken bei seiner Haltung. "Ich werde mich weiter lautstark gegen den Krieg aussprechen", sagte Leo am Montag der Nachrichtenagentur Reuters auf seinem Flug nach Algier. Er wolle den Frieden fördern sowie den Dialog und die Beziehungen zwischen Staaten voranbringen, ‌um nach gerechten Lösungen für Probleme zu suchen. Es gebe derzeit zu viel Leid. "Zu viele unschuldige Menschen werden getötet. Und ich denke, jemand muss aufstehen und sagen, dass es einen besseren Weg gibt", sagte der ⁠aus Chicago stammende ⁠Papst auf Englisch. Leo hatte mit seiner Kritik an der US-Einwanderungs- und Außenpolitik Trumps Zorn auf sich gezogen.

Der Papst sei "schwach" bei der Kriminalitätsbekämpfung und "schrecklich" für die Außenpolitik, schrieb Trump am Sonntagabend auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Leo sollte sich als Papst zusammenreißen." Der Pontifex sei schwach beim Thema der atomaren Rüstungskontrolle. Gegenüber der Presse ergänzte Trump später, er sei kein großer Fan von Leo.

Der für seine bedachte Wortwahl bekannte Leo hatte sich zuvor als ‌entschiedener Kritiker des Ende Februar begonnenen amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran ‌positioniert. Die Drohung Trumps, die iranische Zivilisation zu zerstören, nannte der Papst "inakzeptabel". Zudem forderte er ein Nachdenken über die Behandlung von Migranten in den USA unter der Trump-Regierung. Leo ist der erste Papst aus den USA.

"Ich will mich nicht auf eine ⁠Debatte mit ihm einlassen", sagte Leo mit Blick auf Trump weiter. "Ich glaube nicht, dass die Botschaft des Evangeliums ‌so missbraucht werden soll, wie es einige Leute tun." Eine ⁠Stellungnahme des Vatikan lag zunächst nicht vor. Hochrangige Katholiken sowie Kirchenexperten kritisierten Trump für seinen Angriff auf das Kirchenoberhaupt in den sozialen Medien aber scharf.

Der Papstexperte Massimo Faggioli sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es gebe nun keine Zweideutigkeit mehr. Er verglich Trumps Äußerungen mit den Versuchen Adolf Hitlers und Benito ‌Mussolinis im Zweiten Weltkrieg, den damaligen Papst Pius XII. auf ⁠ihre Seite zu ziehen. "Nicht einmal Hitler oder Mussolini ⁠haben den Papst so direkt und öffentlich angegriffen", sagte Faggioli.

Der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz, Erzbischof Paul Coakley, zeigte sich in einer Mitteilung betrübt über Trumps Äußerungen. "Papst Leo ist nicht sein Rivale, und der Papst ist auch kein Politiker", erklärte er. Er sei der Stellvertreter Christi.

Der Papst brach am Montag zu einer zehntägigen Afrika-Reise auf. Der 70-Jährige, der im vergangenen Mai zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt worden war, besucht Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea. Mit der Reise wolle er die Aufmerksamkeit der Welt auf die Bedürfnisse des Kontinents lenken, sagte Kardinal Michael Czerny, ein enger Berater Leos, zu Reuters. Mehr als 20 Prozent der Katholiken weltweit leben ⁠nach vatikanischen Statistiken in Afrika.

(Bericht von Joshua McElwee und Kanishka Singh, geschrieben von Alexandra Falk und Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)