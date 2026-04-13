

EQS-Media / 13.04.2026 / 10:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

Personalia: REPLOID bestellt Paul van der Raad zum Director Global Petfood; Business-Development-Team weiter verstärkt

Wels, 13.April 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) begrüßt drei weitere sehr erfahrene Führungskräfte im Senior Management.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID, kommentiert: „Erneut ist es uns gelungen, hochqualifizierte und erfahrene Führungspersönlichkeiten für REPLOID zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen drei Neuzugängen unsere dynamische Expansion klug und fokussiert vorantreiben werden.“

Paul van der Raad verstärkt die Gruppe als Director Global Petfood

Paul van der Raad verfügt über nahezu 30 Jahre internationale Erfahrung in der Heimtierbranche. Der ehemalige Global Director der Heimtiersparte von Protix BV bringt umfassende Führungserfahrung im Top-Management mit, einschließlich CEO- und Vorstandsmandate in mehreren Tiernahrungsunternehmen. Im Laufe seiner Karriere war er in den Bereichen Private Label, Markenprodukte, Zutaten, Strategie, Wachstum und globales Business Development tätig. Paul van der Raad hat einen Abschluss in International Management von der Haarlem Business School und besitzt sowohl die dänische als auch die niederländische Staatsbürgerschaft.

Bei REPLOID wird er die Weiterentwicklung der globalen Heimtieraktivitäten der Gruppe unterstützen – mit einem Fokus auf funktionale und nachhaltige Lösungen für Heimtiere, Zutaten, Marken, strategische Partnerschaften, Beziehungen zu Handelsunternehmen und Produzenten sowie profitables Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Darüber hinaus wird Paul dazu beitragen, REPLOIDs Position im Bereich zirkulärer Heimtierlösungen weiter zu stärken, indem er innovative und nachhaltige Konzepte in kommerziell relevante Marktchancen übersetzt.

Business-Development-Team mit Lars-Henrik Lau Heckmann und Maurice Brenninkmeijer verstärkt

Lars-Henrik Lau Heckmann, Head of Business Development & Regulatory Affairs, und Maurice Brenninkmeijer, Head of Business Development & Partnerships, verstärken das International Sales & Business Development Team unter der Leitung von Andrew Bernard.

Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung ist Lars-Henrik Lau Heckmann ein Pionier und eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der Insektenzucht. Mehr als fünf Jahre davon war er Leiter Business Development bei der renommierten Big Dutchman Group, einem führenden Systemanbieter für industrielle Insektenfarmen. Lars hat einen PhD in Biologie von der University of Reading.

Maurice Brenninkmeijer ist ein ausgewiesener Experte im globalen Business Development und im Aufbau von Partnerschaften – zuletzt bei Protix BV, wo er internationale Expansionsstrategien einschließlich Joint Ventures und strategischer Allianzen konzipierte und umsetzte. Maurice verfügt über einen Executive MBA vom IMD (Schweiz) und hat zudem ein vertiefendes Nachhaltigkeitsprogramm an der University of Cambridge absolviert, womit er unternehmerische Führung mit einem ausgeprägten Interesse an Nachhaltigkeit und Zirkularität verbindet.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 135 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen

13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Maria-Theresia-Straße 53 4600 Wels Österreich Telefon: +43 660 / 776 50 40 E-Mail: office@reploid.eu Internet: reploid.eu ISIN: AT0000A3HRX5 Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2306744

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