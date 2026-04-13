Pressestimme: 'Frankenpost' zu Leerständen/Immobilienverwaltung

dpa-AFX · Uhr
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HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Leerständen/Immobilienverwaltung:

"Mehr und mehr Häuser und Wohnungen fallen an den Staat, dann nämlich, wenn es keine Erben gibt, oder solche, die einfach nicht viel Geld und Ärger in die Häuser von Eltern und Großeltern stecken wollen, deren Modernisierung sich eh nicht auszahlt und zugunsten des Freistaates verzichten. Eine Stelle für Nachlassimmobilien, angedockt an die "Immobilien Freistaat Bayern Imby" betreut diese oft jahrelang brachliegenden Immobilien. Warum nicht hier mal zeigen, was bei Leerstand geht - und wie es geht? Einfach mal mit gutem Beispiel voran, lieber (Frei-)Staat, dann ziehen auch die kleinen Privaten nach."/yyzz/DP/he

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