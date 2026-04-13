Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Grünen-Vorstoß für muslimische Feiertage

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Grünen-Vorstoß für muslimische Feiertage:

"... der Ruf nach einem staatlich anerkannten Zucker- oder Opferfest ist ja nur eine von 24 Forderungen, mit denen eine angebliche "strukturelle Benachteiligung" und "anhaltende Diskriminierung" von Muslimen bekämpft werden soll. Mit diesen Formulierungen drängen die Grünen ihre in der Regel durchaus stolzen und selbstbewussten "Schützlinge" in eine geradezu entwürdigende Opferrolle, was aber für das eigentliche Ziel in Kauf genommen wird. Dieses besteht in der Abschaffung oder zumindest Relativierung einer ihren Multikulti-Visionen entgegenstehenden christlich-abendländischen Leitkultur..."/yyzz/DP/he

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