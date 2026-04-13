Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu FC Bayern/Bundesliga/Rekordjagd

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu FC Bayern/Bundesliga/Rekordjagd:

"Der FC Bayern der Fußball-Saison 2025/2026 kann im Grunde genommen nur an sich selbst scheitern. Oder an Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Denn - machen wir uns nichts vor: Wenn die Münchner am Mittwoch in der Runde der letzten acht Teams ausscheiden, wäre diese Saison trotz eingepreister Meisterschaft und möglichem DFB-Pokalsieg unterm Strich eine unvollkommene, ja missglückte Spielzeit. Trotz aller Rekorde./yyzz/DP/he