Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu FC Bayern/Bundesliga/Rekordjagd
dpa-AFX · Uhr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu FC Bayern/Bundesliga/Rekordjagd:
"Der FC Bayern der Fußball-Saison 2025/2026 kann im Grunde genommen nur an sich selbst scheitern. Oder an Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Denn - machen wir uns nichts vor: Wenn die Münchner am Mittwoch in der Runde der letzten acht Teams ausscheiden, wäre diese Saison trotz eingepreister Meisterschaft und möglichem DFB-Pokalsieg unterm Strich eine unvollkommene, ja missglückte Spielzeit. Trotz aller Rekorde./yyzz/DP/he
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