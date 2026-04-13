Pressestimme: 'Südwest Presse' zu ergebnislosen Iran-Treffen
dpa-AFX · Uhr
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu ergebnislosen Iran-Treffen:
"US-Präsident Donald Trump behauptet unentwegt, sein Land habe einen großen Sieg errungen. Wenn dem tatsächlich so wäre, bliebe dem Iran nicht viel übrig als zu kapitulieren und den US-amerikanischen Forderungen nachzukommen. Nur, aus Sicht des Mullah-Regimes haben die USA eben nicht gewonnen, was sie aus dem unbestreitbaren Faktor ablesen, dass sie selbst noch die Macht in den Händen haben und beispielsweise die Friedensverhandlungen in Islamabad führen. Nein, dieser Krieg ist noch lange nicht zu Ende, so sehr sich das die restliche Welt auch wünschen mag. Es kann noch sehr viel schlimmer werden."/yyzz/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Wasserweg im Nahen OstenTrump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus angestern, 13:20 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 12.04.2026Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monatengestern, 17:58 Uhr · onvista
Miserables erstes QuartalSind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?10. Apr. · onvista