Reeder Aponte überträgt seine MSC-Anteile an Kinder

Rom, ⁠13. Apr (Reuters) - Der Gründer der weltgrößten Reederei MSC bereitet einen Generationenwechsel bei seinem Unternehmen vor. Gianluigi Aponte habe seine ‌Anteile an seine Kinder Diego und Alexa übertragen, teilte das Unternehmen am ⁠Montag. Damit ⁠solle Kontinuität gewährleistet werden. Diego ist der Präsident des Konzerns und Alexa die Finanzchefin. Gianluigi Aponte bleibe Vorsitzender des Verwaltungsrats. MSC werde sich ‌weiter auf das Kerngeschäft ‌konzentrieren.

Der gebürtige Italiener hat MSC 1970 gegründet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der ⁠Schweiz betreibt eine Flotte von etwa ‌1000 Schiffen, die 520 ⁠Häfen in 155 Staaten anlaufen. Die Reedereibranche befindet sich aktuell wegen des Iran-Kriegs in einer Krise. ‌Durch die Blockade ⁠der Straße von Hormus ⁠kann die wichtige Schiffahrtsroute in den Persischen Golf nicht befahren werden. Zudem erhöht der Iran-Konflikt die Treibstoffkosten nL8N3ZT2OP.

(Bericht von Elisa Anzolin; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)