Regierung will bei Gesundheitsreform Kommissionsvorschlägen folgen

Berlin, 13. Apr (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung strebt eine sehr grundsätzliche Gesundheitsreform an, die eine weitere Anhebung der Beitragssätze verhindern soll. Die Regierung stehe vor einer der größten Sozialstaatsreformen seit Jahrzehnten, sagte Kanzler Friedrich Merz am Montag nach tagelangen Verhandlungen der schwarz-roten Koalitionsspitzen. Das Bundeskabinett soll nun bereits am 29. April einen Gesetzentwurf beschließen, der sich weitgehend an den Vorschlägen der Gesundheitskommission für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) orientieren soll. "Wir werden deshalb im ‌Grundsatz so viele Vorschläge wie möglich aus der Kommission umsetzen. Wir sind uns einig, dass die Vorschläge der Kommission die Eckpunkte der Reform auch sein sollen", sagte der Kanzler. Das von der Regierung eingesetzte Gremium hatte Spar- und Reformvorschläge ⁠im Volumen von 42 ⁠Milliarden Euro vorgelegt.

Details wurden zunächst nicht bekannt. Es werde beispielsweise diskutiert, ob die Beitragsfreiheit der Mitversicherung von Ehepartnern notwendig ist oder wie hoch die Zuschüsse für Krankenhäuser und Ärzte sein müssten, sagte CSU-Chef Markus Söder nur, der von einer "großen Gesundheitsreform ziemlich genau aufgrund der Beschlüsse der Kommission" sprach. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte den Koalitionsspitzen am Wochenende ihre Vorschläge präsentiert. Bereits in den vergangenen Wochen hatten vereinzelte Vertreter der Koalition etwa aus SPD und CSU einzelne Vorschläge ausgeschlossen. "Sie sehen im Beschlusspapier des Koalitionsausschusses, ‌dass es noch keine Ausschlüsse gibt", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius jedoch am Montag ‌mit Blick auf die Beschlüsse. Der Gesetzentwurf mit den Vorschlägen solle nun in die Frühkoordinierung eingebracht werden.

Seit Wochen werden Zweifel geäußert, ob die Koalition aus CDU, CSU und SPD die Kraft für eine umfassende Reform der gesetzlichen Krankenversicherung finden wird. Nun legt sich die Regierung aber ⁠darauf fest, dass die Beschlüsse sehr grundsätzlich werden sollen. Der Kanzler betonte, dass alle Betroffenen und alle Leistungsbereiche einen Beitrag leisten ‌müssten. "Wir wollen die Beitragssatzsteigerungen, die sonst drohen, durch entsprechende Korrekturen ⁠auch im Leistungsangebot vermeiden", kündigte er an, ohne Details zu nennen.

Die "Finanzkommission Gesundheit" hatte gewarnt, dass der GKV ohne Reformen schon 2027 eine Finanzlücke von 15,3 Milliarden Euro drohe. Diese würde bis 2030 auf über 40 Milliarden Euro anwachsen. Das vorgeschlagene Paket umfasst deshalb Vorschläge, die auch den Bundeshaushalt in zweistelliger Milliardenhöhe belasten würden.

Mit der Reform der ‌Gesundheits- und Pflegeversicherung, der ab Ende Juni dann auch noch die ⁠Vorschläge für grundlegende Änderungen des Rentensystems folgen sollen, ist ⁠die Einkommensteuerreform verbunden. Denn Mehrbelastungen in den Sozialversicherungssystemen sollten durch Entlastungen im Steuersystem für kleine und mittlere Einkommen ausgeglichen werden, hieß es in Regierungskreisen. Deshalb sollen kleine und mittlere Einkommen ab dem 1. Januar 2027 durch eine Einkommensteuerreform entlastet werden. Zudem soll eine 1000-Euro-Entlastungsprämie, die Unternehmen ihren Beschäftigten zahlen können, steuerfrei bleiben. Zur Gegenfinanzierung soll die Tabaksteuer noch 2026 angehoben werden. In der Debatte im Zusammenhang mit der Finanzierung des Gesundheitssystems gibt es auch die Forderung nach einer Zuckersteuer und der Erhöhung der Steuern auf Alkoholika.

Weiter offen ist die Frage, ob im Gegenzug zur Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen der Spitzensteuersatz erhöht werden soll. Während Merz und Söder mahnten, dass man bei Steuerbelastungen sehr vorsichtig sein müsse, betonte ⁠Bas, dass ein höherer Spitzensteuersatz nicht vom Tisch sei. Details sollten in den kommenden Wochen bearbeitet werden, kündigten die Parteichefs an.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)