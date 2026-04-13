W​e​r​b​u​n​g von
ING Groep N.V.

S&P 500 - Verlaufshoch und kurze Korrektur erwartet

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SP Group
Ö
Ölpreis Brent
S
S&P 500
Apple

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 10.04.2026
Dax gibt Erholungsgewinne wieder ab - trotzdem großes Wochenplus10. Apr. · onvista
Dax gibt Erholungsgewinne wieder ab - trotzdem großes Wochenplus
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet07. Apr. · onvista
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet
Dax Tagesrückblick 08.04.2026
Rally am Aktienmarkt – Infineon steigt zweistellig08. Apr. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Tagesrückblick 07.04.2026
Dax rutscht deutlich ab - keine Deeskalation im Iran-Krieg07. Apr. · onvista
Dax rutscht deutlich ab - keine Deeskalation im Iran-Krieg
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 12.04.2026
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monatengestern, 17:58 Uhr · onvista
Miserables erstes Quartal
Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?10. Apr. · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg08. Apr. · onvista
Alle Premium-News