Schwacher Wochenauftakt: Geopolitische Risiken belasten die Aktienmärkte
Zum Wochenbeginn zeigen sich die Aktienmärkte geschlossen schwächer. Der DAX eröffnet den Handel klar unter Druck und auch der Euro Stoxx 50 gibt zum Handelsstart nach. Die US-Indizes notieren vorbörslich im Minus. Der Nikkei 225 schloss den Handel mit Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Ein zentrales Thema des Tages ist die angekündigte Seeblockade der Straße von Hormus durch das US‑Militär. Die Maßnahme soll am Montagnachmittag in Kraft treten und betrifft Schiffe mit iranischen Ziel- oder Abfahrtshäfen. Die Entwicklung hat die Ölpreise erneut kräftig nach oben getrieben und erhöht die Nervosität an den Finanzmärkten erheblich, da ein Großteil des weltweiten Öltransports diese Meerenge passiert. Zudem richtet sich der Blick auf die Wall Street: Mit der Zahlenvorlage von Goldman Sachs eröffnet heute traditionell die Berichtssaison der großen US‑Banken. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Stimmungstest für den Finanzsektor und könnten Impulse weit über den Bankensektor hinaus liefern.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Lufthansa gerät zum Wochenauftakt deutlich unter Druck. Die Aktie notiert schwächer, nachdem ein erneuter Pilotenstreik angelaufen ist. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Montag und Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, was zu zahlreichen Flugausfällen an deutschen Drehkreuzen führt und die operative Unsicherheit kurzfristig erhöht.
Auch Nemetschek steht auf den Verkaufslisten. Die Papiere geben spürbar nach und reagieren damit auf erhöhte Skepsis gegenüber der längerfristigen Ertragsdynamik. Marktteilnehmer verknüpfen strukturelle Fragen rund um langfristige Vertragsmodelle zunehmend mit technologischen Risiken im Zuge der rasanten Entwicklung Künstlicher Intelligenz.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN65U8
|19,94
|21605,128238 Punkte
|11,95
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UN5CVL
|9,38
|24491,201282 Punkte
|24,83
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN3WTX
|7,37
|24282,151651 Punkte
|31,25
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG2LDE
|20,87
|25660,570442 Punkte
|11,3
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN6ZZQ
|3,25
|23870,00 Punkte
|69,79
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.04.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|5,35
|35,00 USD
|4,02
|16.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD27RN
|0,77
|250,00 USD
|10,76
|17.06.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN4Y3R
|1,68
|160,00 USD
|4,53
|16.09.2026
|DAX®
|Call
|UG9YYJ
|12,48
|24600,00 Punkte
|9,02
|18.12.2026
|DAX®
|Put
|UG48DN
|3,66
|22000,00 Punkte
|14,78
|19.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.04.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UN6026
|3,16
|23019,934646 Punkte
|30
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UG5ESG
|1,34
|290,994344 USD
|6
|Open End
|Novo Nordisk A/S
|Long
|UN50MF
|5,19
|33,790549 USD
|10
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UN55QG
|7,49
|125,48949 EUR
|4
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UG9SK5
|2,85
|407,116746 USD
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.04.2026; 10:30 Uhr;
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