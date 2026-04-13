Seit Kriegsbeginn kaufen Insider hier
The Market · Uhr
Manager deutscher Konzerne haben die im Zuge des Irankriegs gefallenen Kurse genutzt, um Aktien zu kaufen. Wo die Chefetage zuletzt zuschlug, erfährst du hier.
Quelle: Miguel Lagoa/Shutterstock.com
Der Krieg am Persischen Golf, den die USA und Israel am 28. Februar mit Angriffen auf Iran auslösten, hat die Märkte nun seit Wochen im Griff. Die Kurse vieler Aktien gaben stark nach. Wie lange der Krieg auch andauern mag: Einige Manager nutzten bereits die Kursschwäche und kauften Aktien ihres Unternehmens für ihr privates Depot.
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