Aktien New York

Steigende Ölpreise und Goldman-Zahlen belasten Wall Street

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Nach den vorläufig gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran und dem daraus resultierenden Ölpreisanstieg sind die US-Aktienbörsen mit negativer Tendenz in die neue Börsenwoche gestartet. Auch die deutlich negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen der Investmentbank Goldman Sachs hinterließ am Montag Spuren.

So ging es für den Dow Jones Industrial wenige Minuten nach dem Startgong um 0,77 Prozent auf 47.550 Punkte bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,39 Prozent auf 25.019 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,36 Prozent auf 6.793 Zähler.

In Reaktion auf die abgebrochenen Nahost-Gespräche kündigte US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade der Straße von Hormus an, die an diesem Montag ab 16 Uhr mitteleuropäische Zeit beginnen soll. Die US-Marine werde alle Schiffe blockieren, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen, drohte Trump. Die Vereinigten Staaten wollen damit verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öl-Einnahmen abschneiden.

Entsprechend legten zu Wochenbeginn die Ölpreise wieder zu. Dies belastet die Konjunktur und trübt die Gewinnaussichten von Unternehmen ein, weshalb die Aktienmärkte darauf negativ reagieren.

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