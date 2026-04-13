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Swiss Re veröffentlicht Financial Condition Report 2025



13.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

Zürich, 13. April 2026 – Swiss Re hat heute ihren Financial Condition Report 2025 für die Swiss Re Gruppe und ihre beaufsichtigten Rück-/Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz für die am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Berichtsperiode veröffentlicht.

Der Bericht enthält Informationen über den Swiss Solvency Test (SST-Quoten) sowie die Finanzlage der Swiss Re Gruppe und der in der Schweiz beaufsichtigten Rück-/Versicherungsunternehmen Swiss Reinsurance Company AG, Swiss Re Nexus Reinsurance Company AG und Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch. Die Veröffentlichung dieses Berichts erfolgt auf der Grundlage der aufsichtsrechtlichen Vorschrift gemäss Versicherungsaufsichtsverordnung.

Der Financial Condition Report 2025 ist auf der Swiss Re Website zum Download verfügbar: swissre.com/FCR2025.

Finanzkalender

7. Mai 2026: Ergebnisse des ersten Quartals 2026

6. August 2026: Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2026

5. November 2026: Ergebnisse der ersten neun Monate 2026

26. Februar 2027: Ergebnisse des Gesamtjahres 2026

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

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Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

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