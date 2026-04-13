TAGESVORSCHAU: Termine am 13. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. April

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden 11:00 DEU: Volkswagen, Auslieferungen Q1 13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 17:00 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26 17:30 DEU: Porsche AG, Pre-Close Call Q1/26 17:50 FRA: LVMH, Q1-Umsatz 22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 2/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 2/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26 14:00 POL: Handelsbilanz 2/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) 18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt

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