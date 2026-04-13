TAGESVORSCHAU: Termine am 14. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. April

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig) (15.00 Call) 08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference 10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung 12:00 USA: Blackrock, Q1-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26 14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung 14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung 14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen 15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung 18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz USA: Boeing, Auslieferungen 3/26 TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 3/26 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26 06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig) 07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 DEU: Großhandelspreise 3/26 08:00 DEU: Insolvenzen 1/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 10:00 FRA: IEA, Ölmarkt Monatsbericht 14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26 16:15 USA: IWF veröffentlicht Bericht zur globalen Finanzstabilität SONSTIGE TERMINE 09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg 17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

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