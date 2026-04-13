Trading-Chance GBP/USD: Zündet bald die nächste Welle?

Das Pfund Sterling: Tradition, Welthandel und die City of London

Das Britische Pfund (GBP), offiziell als Pfund Sterling bezeichnet, ist weit mehr als nur eine Währung. Es ist ein lebendiges Monument der Finanzgeschichte und die älteste heute noch im Umlauf befindliche Währung der Welt. Sein Charakter ist geprägt von einer tief verwurzelten Tradition, die bis in die angelsächsische Zeit zurückreicht, und einer Resilienz, die den Übergang vom Goldstandard zur modernen Fiat-Währung überstanden hat. Historisch fungierte das Pfund während der Ära des British Empire als die globale Leitwährung schlechthin und legte damit das Fundament für die heutige Architektur der internationalen Finanzmärkte. Diese Vormachtstellung ist eng mit der geografischen und ökonomischen Rolle Londons verknüpft. Die "City of London" hat sich über Jahrhunderte als ein einzigartiger Handelsplatz etabliert, der als Brücke zwischen den Zeitzonen von Amerika und Asien fungiert. Besonders im Rohstoffsektor spielt London bis heute eine zentrale Rolle. Über Institutionen wie die London Metal Exchange (LME) oder den London Bullion Market wird der Welthandel mit Edelmetallen und Industriestoffen maßgeblich beeinflusst. Obwohl viele Rohstoffe global primär in US-Dollar fakturiert werden, bleibt das Pfund aufgrund der physischen Abwicklung und der dort ansässigen Giganten der Rohstoffbranche – wie BP oder Rio Tinto – eng mit diesem Sektor verbunden. Das Pfund gilt unter Händlern oft als "sophisticated", also anspruchsvoll, da es sowohl von geopolitischen Entwicklungen als auch von der massiven Liquidität des Londoner Finanzplatzes getrieben wird. Es symbolisiert den Wandel von einer industriell geprägten Weltmacht hin zu einem globalen Dienstleistungszentrum, wobei die Währung stets das Vertrauen in die Stabilität und die rechtliche Sicherheit des britischen Finanzsystems widerspiegelt.

Wirtschaftliche Dynamik und Zukunftsperspektiven im Vereinigten Königreich

Die britische Wirtschaft befindet sich in einer Phase der tiefgreifenden Transformation, wobei die Entwicklung der letzten Jahre maßgeblich durch die langfristigen Folgen des Brexit, die globale Pandemie und die daraus resultierenden Inflationsschocks geprägt wurde. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zeigte nach einer Phase der Stagnation zuletzt Anzeichen einer vorsichtigen Stabilisierung, kämpft jedoch weiterhin mit strukturellen Herausforderungen wie einer schwachen Produktivitätssteigerung und einem chronischen Fachkräftemangel. Die Bank of England sah sich in diesem Umfeld gezwungen, das Zinsniveau signifikant anzuheben, um die teilweise zweistellige Inflationsrate zu bändigen, was wiederum die Kreditkosten für Haushalte und Unternehmen in die Höhe trieb und das Wirtschaftswachstum dämpfte. Trotz dieser restriktiven Geldpolitik erweist sich der Arbeitsmarkt als bemerkenswert robust, was zwar den privaten Konsum stützt, aber gleichzeitig das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale birgt. Für die Zukunft hängt die Perspektive des Vereinigten Königreichs stark davon ab, ob es gelingt, neue Handelsabkommen jenseits der Europäischen Union effizient zu nutzen und gleichzeitig die Handelshemmnisse mit dem wichtigsten Partner auf dem Kontinent zu minimieren. Ein zentraler Hoffnungsträger bleibt der Dienstleistungssektor, insbesondere die Bereiche Finanzen, Technologie und Bildung, in denen das Land weiterhin eine weltweit führende Position einnimmt. Die fiskalpolitische Strategie der Regierung muss dabei die schwierige Balance finden zwischen notwendigen Investitionen in die grüne Infrastruktur und der Konsolidierung der Staatsverschuldung, um das Vertrauen der internationalen Kapitalmärkte langfristig zu sichern. Während kurzfristig mit einem eher moderaten Wachstum gerechnet wird, könnte eine erfolgreiche Integration in neue globale Wertschöpfungsketten und eine Stabilisierung der Energiepreise die britische Wirtschaft mittelfristig wieder auf einen dynamischeren Pfad führen.

Das Fundament für einen Anstieg

Auch wenn der Kurs seit dem 2022er-Crash deutlich gestiegen ist und sich in den oberen 10 Prozent der Bandbreite befindet, muten die CoT-Daten sehr bullish an. Die Commercials (rot) sind mit 62.698 Kontrakten Netto-Long, was die zweitstärkste Positionierung seit Oktober 2019 darstellt. Zugleich sind die Large Specs (grün) mit minus 56.354 Kontrakten Netto-Short. Das ist wiederum eine historisch sehr bearishe Positionierung. Die Vergangenheit zeigt, dass auf derartige Extrem-Positionen stets deutliche Kursanstiege im Britischen Pfund erfolgten. Praktisch alle nennenswerten Rallyes entstammten aus vergleichbaren Ausgangslagen. Das Open Interest (lila) steigt seit Anfang 2026 an und rangiert in der Nähe der historischen Höchstwerte. Hierbei ist es wichtig, darauf zu schauen, wodurch das Open Interest angestiegen ist. Und hier ist eindeutig erkennbar, dass die Käufe der Commercials dafür verantwortlich zeichneten. Auch dieser Faktor ist absolut bullish zu interpretieren, da neue Positionen von den „ruhigen Händen“ eröffnet wurden. Während ein Anstieg des Open Interest durch Käufe der Spekulanten eher negativ zu werten ist, verhält es sich in der gegenwärtigen Konstellation genau umgekehrt.

Quelle: www.barchart.com

Exkurs: Open Interest

Das Open Interest (OI) ist die Anzahl aller offenen, noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossenen Kontrakte am Terminmarkt. Es steigt, wenn neue Kontrakte eröffnet werden und sinkt, wenn bereits offene Kontrakte durch ein Gegengeschäft geschlossen werden. Vereinfacht gesagt: ein steigendes OI zeigt mehr und neues Interesse für den Markt, ein sinkendes rückläufiges Interesse.

Exkurs: Netto-Position

Die Netto-Position ist der Saldo aus Long- und Shortpositionen innerhalb des jeweiligen Lagers (z.B. innerhalb der Commercials).

Fazit

Wie bereits in vorangegangenen Artikeln erklärt, sind CoT-Daten kein klassisches Timing-Instrument auf der kurzfristigen Zeitebene. Sie taugen jedoch ausgezeichnet dazu, die mittel- bis langfristige Entwicklung und entsprechende Potenziale zu identifizieren. Derzeit indizieren die CoT-Daten für das Britische Pfund mittel- bis langfristig weiteres Aufwärtspotenzial. Etwaige Schwäche nutzen wir in diesem Markt zum Kauf. Damit auch Sie an einem potenziellen Anstieg des Kurses partizipieren können, haben wir ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 1,2580 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 1,34 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 15,5. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN1CA1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,36 USD

Unterstützungen: 1,30 bis 1,32 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN UN1CA1 ISIN DE000UN1CA19 Basispreis 1,2580 USD K.O.-Schwelle 1,2580 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 15,5 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.