Über ein Viertel von Deutschlands Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte

Berlin, 13. ⁠Apr (Reuters) - Mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte. Im Jahr 2025 gehörten dieser Gruppe hierzulande insgesamt 21,8 Millionen Menschen an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag ‌mitteilte. Etwa jede fünfte in Deutschland lebende Person (19,8 Prozent) ist selbst eingewandert. Dies sind 1,7 Prozent oder 281.000 ⁠mehr als ⁠im Jahr 2024. Damit stieg die Zahl der Eingewanderten deutlich schwächer als in den Vorjahren. Zum Vergleich: Im Zeitraum von 2021 bis 2024 war ihre Zahl pro Jahr um durchschnittlich 6,2 Prozent oder 888.000 Personen gestiegen.

Von den ‌im Jahr 2025 selbst eingewanderten 16,4 Millionen ‌Personen stammen jeweils 1,5 Millionen aus Polen und der Türkei. 1,3 Millionen kommen aus der Ukraine und jeweils eine Million ⁠aus Russland und Syrien. Insgesamt 5,4 Millionen Bürger (6,5 Prozent der ‌Bevölkerung) sind darüber hinaus direkte ⁠Nachkommen von Migranten – also in Deutschland geborene Kinder von zwei seit 1950 eingewanderten Elternteilen. Sie zählen neben den selbst eingewanderten Personen ebenfalls zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte. ‌Ihre Zahl stieg gegenüber 2024 ⁠um drei Prozent oder 160.000 ⁠Personen. Der Anteil der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte an der Gesamtbevölkerung stieg zwischen 2005 und 2025 um rund zehn Prozentpunkte von 16,0 auf 26,3 Prozent.

Die Ergebnisse beziehen sich auf den Jahresdurchschnitt der Bevölkerung in sogenannten privaten Hauptwohnsitzhaushalten (2025: 82,7 Millionen Personen) und nicht auf die Bevölkerung in Gemeinschaftsunterkünften - zum Beispiel für Geflüchtete.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)