Ufo ruft zweitägigen Streik bei Lufthansa aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa müssen sich auf weitere Streiktage einrichten. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Streik aufgerufen./ceb/DP/jha