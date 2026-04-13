Ufo ruft zweitägigen Streik bei Lufthansa aus
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa müssen sich auf weitere Streiktage einrichten. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Streik aufgerufen./ceb/DP/jha
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