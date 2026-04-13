US-Anleihen kaum verändert

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag trotz der vorläufig gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran und einer angekündigten Blockade der Straße von Hormus durch die USA wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,06 Prozent auf 111,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,32 Prozent.

Nur zeitweise ging es mit den Renditen etwas stärker nach oben, als die Ölpreise nach der Ankündigung der Blockade durch das US-Militär deutlich gestiegen waren. Durch die höheren Ölpreise werden die Inflationsrisiken am Markt höher eingeschätzt. Dies dürfte den Aufwärtsdruck auf die Renditen vorerst verstärken, heißt es in einer Einschätzung der Commerzbank.

Generell werden die bisherigen Marktreaktionen auf die erneute Eskalation der Lage im Nahen Osten aber als eher moderat eingeschätzt. Im weiteren Handelsverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die dem Handel mit US-Anleihenmarkt neue Impulse geben könnten./jkr/jha/

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