US-Börsen drehen ins Plus - Trump: "Iran will einen Deal"

Die Kurse an der Wall Street haben am Montag nach einem schwächeren Auftakt ins Plus gedreht. Die Investoren setzen weiterhin darauf, dass es noch zu einer Einigung im Iran-Krieg kommt. US-Präsident Donald Trump selbst sprach davon, dass der Iran "einen Deal" wolle.

Der marktbreite S&P 500 legte zuletzt um 0,45 Prozent auf 6.847 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones verbesserte sich um 0,06 Prozent auf 47.943 Zähler. Der Nasdaq 100 zog um 0,55 Prozent auf 25.253 Punkte an.

Am Freitag trafen sich Unterhändler der USA und des Irans in Pakistan, brachen die Verhandlungen aber nach weniger als 24 Stunden ab. Zuvor hatte es eine Einigung auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand gegeben, der bis jetzt auch anzuhalten scheint.

Laut US-Präsident Donald Trump, der zuletzt eine Blockade der Straße von Hormus befahl, habe sich Teheran bereits wieder gemeldet. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir von der anderen Seite angerufen wurden", sagte Trump am Mittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington. "Sie wollen einen Deal machen" - und zwar unbedingt, sagte er. Eine entsprechende öffentliche Äußerung aus dem Iran gab es zunächst nicht.

In Pakistan, Schauplatz der Verhandlungen am Wochenende, mehrten sich zuletzt wieder Gerüchte über neue Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Die Diplomatie ist noch nicht tot", sagte ein pakistanischer Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Wo und wann die Gespräche weitergehen könnten, sei jedoch noch unklar.

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Seit Beginn der Kampfhandlungen Ende Februar lastet der Iran-Krieg auf den Aktienkursen, vorrangig, weil dadurch der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zum Erliegen kam. Über den Seeweg werden rund 20 Prozent des globalen Öl- und Flüssiggasangebots verschifft, was die Ölpreise nach oben katapultierte und neue Inflationsängste schürte.

(mit Material von dpa-AFX)