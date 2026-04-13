US-Seeblockade gegen Iran startet am Nachmittag - Ölpreis springt über 100 Dollar

Singapur/Washington, 13. Apr (Reuters) - ⁠Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran droht am Montag eine neue militärische Eskalation. Nach dem Scheitern der Friedensgespräche am Wochenende beginnt das US-Zentralkommando nach eigenen Angaben am Montag um 16.00 Uhr (MESZ) mit einer Seeblockade des gesamten Schiffsverkehrs zu und von iranischen Häfen. Die US-Marine wird zudem damit beginnen, vom Iran abgeworfene Minen in der strategisch wichtigen ‌Straße von Hormus zu zerstören. Dabei würden die USA von der Nato und zahlreichen anderen Ländern unterstützt, sagte US-Präsident Donald Trump dem Sender Fox News. Unter anderem Großbritannien entsende Minensuchboote, und auch die USA ⁠selbst würden weitere ⁠dieser Schiffe dorthin verlegen. Die iranischen Revolutionsgarden warnten daraufhin, jedes militärische Schiff, das sich der Meerenge nähere, werde als Verletzung der für zwei Wochen vereinbarten Waffenruhe betrachtet und hart und entschlossen bekämpft.

TRUMP: "WIR FANGEN SCHIFFE AB"

Trump hatte am Sonntag zunächst eine sofortige Blockade der gesamten Meerenge angekündigt und gedroht, jeder Iraner, der auf US-Kräfte schieße, werde "zur Hölle gejagt". Das US-Zentralkommando stellte später jedoch klar, dass Schiffe, die die Straße von Hormus zu nicht-iranischen Häfen ‌durchqueren, nicht behindert würden. Trump kündigte zudem an, amerikanische Streitkräfte würden ‌jedes Schiff in internationalen Gewässern abfangen, das eine Maut an den Iran gezahlt habe. Zuletzt hätten zwei US-Schiffe die Durchfahrt unbehelligt passiert, sagte er. Die Räumung der Minen werde nicht lange dauern.

Auslöser der Zuspitzung war das Ende der Verhandlungen in ⁠der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, die in der Nacht zum Sonntag ohne Einigung geblieben waren. Einem US-Vertreter zufolge lehnte die ‌Führung in Teheran die Forderung Washingtons ab, die Urananreicherung ⁠vollständig einzustellen und die Finanzierung von Gruppen wie der Hamas, der Hisbollah und den Huthi zu beenden. Der iranische Außenminister Abbas Aragtschi warf den USA im Gegenzug Maximalforderungen vor. Der iranische Präsident Massud Peseschkian betonte in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin staatlichen Medien zufolge, sein Land ‌strebe ein "ausgewogenes und faires Abkommen" an.

Ob die Gespräche fortgesetzt werden, ⁠blieb zunächst unklar. Während Trump sich erst zuversichtlich ⁠zeigte, dass der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehren wird, erklärte er später vor Journalisten: "Wenn sie nicht zurückkommen, ist das für mich in Ordnung."

ÖLPREIS SPRINGT AUF ÜBER 100 DOLLAR

Die Sorge vor einer direkten Konfrontation trieb die Ölpreise am Montag über die Marke von 100 Dollar. Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um rund acht Prozent auf 102,80 Dollar je Barrel (159 Liter). Schifffahrtsdaten von LSEG und Kpler zufolge meiden Öltanker bereits zunehmend die Region. Ein unter maltesischer Flagge fahrender Supertanker kehrte vor der Durchfahrt um. Trump räumte ein, dass die Öl- und Benzinpreise bis zu den US-Kongresswahlen im November hoch bleiben könnten. Dies gilt als seltenes Eingeständnis ⁠der möglichen politischen Folgen des seit sechs Wochen andauernden Krieges.

(Bericht von Florence Tan, Bo Erickson und Hatem Maher, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)