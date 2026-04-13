US-Zölle und China-Flaute lasten auf Audi - Wachstum in Europa

Berlin, 13. ⁠Apr (Reuters) - Die Zölle von US-Präsident Donald Trump und die anhaltende Schwäche des chinesischen Marktes machen dem Ingolstädter Autobauer Audi schwer zu schaffen. Auch der Iran-Krieg hinterließ Spuren in der Bilanz. Die Volkswagen-Tochter lieferte im ersten Quartal nach ‌Angaben vom Montag insgesamt 360.106 Autos weltweit aus, das sind 6,1 Prozent weniger als im Vorjahr. In Nordamerika brach der Absatz um gut ⁠ein Viertel ⁠ein, in China ging es um zwölf Prozent abwärts. Einen noch stärkeren Rückgang verhinderten allein der deutsche und der europäische Markt.

In Deutschland setzte Audi mit gut 50.000 Fahrzeugen 3,8 Prozent mehr ab als vor Jahresfrist, in den übrigen europäischen Ländern waren es mit knapp 124.000 Fahrzeugen ‌sogar 5,9 Prozent mehr. Auch für die kommenden ‌Monate ist hier Wachstum in Sicht. Der Auftragseingang in Westeuropa liege um fünf Prozent über dem Vorjahresniveau, hieß es. Neben den kleineren SUV-Modellen Q2 und ⁠Q3 seien insbesondere Plug-In-Hybridautos gefragt.

Das Geschäft mit Elektroautos schwächelt dagegen weltweit. Der ‌Absatz dieser Fahrzeuge schrumpfte um 9,4 Prozent ⁠auf 42.029 Fahrzeuge. Dabei spielte eine wichtige Rolle, dass in den USA das Geschäft mit derartigen Autos fast vollständig zum Erliegen gekommen ist und auch in vielen europäischen Märkten weniger Audi-Elektroautos ‌verkauft wurden als vor Jahresfrist. Ein ⁠starkes Wachstum schaffte Audi lediglich in ⁠Deutschland, wo mit gut 12.000 Autos über zwei Fünftel mehr Elektroautos ausgeliefert wurden als vor Jahresfrist.

Auch in China legte der Elektroauto-Absatz zu, allerdings auf niedrigem Niveau. Die Marke mit den vier Ringen lieferte fast 4100 Elektroautos an die Kunden aus, das sind gut ein Viertel mehr als im Vorjahr. Der Elektroauto-Anteil am Gesamtabsatz liegt mit gerade einmal gut drei Prozent allerdings deutlich niedriger als in vielen anderen ⁠Regionen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)