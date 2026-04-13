Verkehrsministerium: Keine Neuauflage des 9-Euro-Tickets

BERLIN (dpa-AFX) - Das Verkehrsministerium hat einer Neuauflage des 9-Euro-Tickets in der Energiepreiskrise offiziell eine Absage erteilt. Auf eine schriftliche Frage der Linken, ob ein entsprechendes Angebot geplant sei, antwortete das Ministerium nur: "Nein."

Der Linken-Abgeordnete Luigi Pantisano äußerte sich enttäuscht. "Litauen beispielsweise halbiert die Ticketpreise: So sieht konkrete Entlastung für die Menschen aus, doch daran hat die Bundesregierung offensichtlich kein Interesse", kritisierte er.

Die Linke fordert die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets, das es in der Energiekrise im Sommer 2022 für drei Monate gab. Für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende sowie Rentnerinnen und Rentner müssten Bus und Bahn ganz kostenfrei sein, fügte Pantisano hinzu./vsr/DP/men