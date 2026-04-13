VW-Absatz schrumpft vor allem in China und Nordamerika

Berlin, ⁠13. Apr (Reuters) - Volkswagen hat im ersten Quartal angesichts der Zölle von US-Präsident Donald Trump und der Flaute in China ‌einen Absatzrückgang verzeichnet. Insgesamt lieferte der Wolfsburger Konzern, zu dem Marken wie Volkswagen, ⁠Audi, ⁠Skoda oder Porsche gehören, 2,05 Millionen Autos aus, das sind vier Prozent weniger als vor Jahresfrist. Zuwächse in Südamerika und Europa hätten die Rückgange ‌in China und Nordamerika ‌teilweise kompensiert, teilte der Autobauer am Montag mit.

Auch bei Elektroautos ging es abwärts. ⁠Hier bekam der Konzern das Auslaufen ‌der Kaufförderung in den ⁠USA und in China zu spüren. In der Volksrepublik liegen die Hoffnungen des Unternehmens auf einer Reihe ‌neu entwickelter ⁠Modelle, deren Markteinführung zum ⁠Teil noch bevorsteht. In Europa lief es dagegen besser. Volkswagen konnte hier zwölf Prozent mehr Elektroautos verkaufen und seine Position als Marktführer verteidigen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)