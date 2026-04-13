Zementhersteller Lafarge wegen Terrorfinanzierung verurteilt

Paris, 13. ⁠Apr (Reuters) - Ein französisches Gericht hat den Zementhersteller Lafarge und seinen früheren Chef am Montag der Terrorismusfinanzierung schuldig gesprochen. Das Pariser Gericht sah es als erwiesen an, dass Lafarge zwischen 2013 und September 2014 rund 5,6 Millionen Euro an Dschihadistengruppen wie den "Islamischen ‌Staat" (IS) und den Al-Kaida-Ableger Nusra-Front gezahlt hat. Beide Milizen werden von der EU als Terrororganisationen eingestuft. In dem Verfahren stand erstmals in Frankreich ein Unternehmen ⁠wegen Terrorfinanzierung ⁠vor Gericht. Die Nichtregierungsorganisationen Sherpa und ECCHR, die die ursprüngliche Klage eingereicht hatten, bezeichneten das Urteil in einer gemeinsamen Erklärung als "historische Entscheidung im Kampf gegen die Straflosigkeit multinationaler Konzerne".

Lafarge, seit 2015 Teil des Schweizer Zementkonzerns Holcim, wurde auch wegen des Verstoßes gegen europäische Sanktionen zur vom Staatsanwalt geforderten Höchststrafe von 1,125 ‌Millionen Euro verurteilt. Zudem sprach das Gericht acht ‌ehemalige Mitarbeiter und Führungskräfte schuldig. Der ehemalige Konzernchef Bruno Lafont wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, der ehemalige stellvertretende Generaldirektor Christian Herrault zu fünf Jahren Haft. Lafonts Anwalt ⁠sagte zur Nachrichtenagentur Reuters, sein Mandant werde in Berufung gehen. Ein Anwalt von ‌Herrault kündigte ebenfalls Rechtsmittel an.

Die Vorsitzende Richterin ⁠Isabelle Prevost-Desprez sagte, die Zahlungen von Lafarge hätten dazu beigetragen, Dschihadistengruppen zu stärken, die in Syrien und darüber hinaus tödliche Anschläge verübten. Für das Gericht stehe fest, dass die Finanzierung einer Terrororganisation nur dem Zweck ‌diente, ein syrisches Lafarge-Werk aus wirtschaftlichen ⁠Gründen in Betrieb zu halten. "Diese Zahlungen kamen ⁠einer regelrechten Geschäftspartnerschaft mit dem Islamischen Staat gleich", sagte die Richterin. Lafarge hatte das Zementwerk Dschalabija 2008 für 680 Millionen Dollar gekauft.

Lafarge erklärte, die Entscheidung sei ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen des Unternehmens, die Angelegenheit verantwortungsvoll aufzuarbeiten. Man prüfe die Begründung des Gerichts. Holcim reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

In einem weiteren Verfahren in den USA 2022 zahlte Lafarge im Rahmen einer Einigung bereits eine Strafe von 778 Millionen Dollar.

(Bericht von ⁠Juliette Jabkhiro. Bearbeitet von Marleen Käsebier. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)