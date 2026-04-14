Dax Chartanalyse 14.04.2026

24.000-Punkte-Marke geknackt: Hier liegt das nächste Ziel

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.500
Dax-Unterstützung22.80023.400

Dax-Rückblick:

Nachdem US-Präsident Donald Trump gestern Nachmittag deutscher Zeit verkündete, einen Anruf des Iran bekommen zu haben, der angeblich einen Deal wolle, scheint wieder alles gut am Aktienmarkt: Der deutsche Leitindex Dax stieg heute sogar wieder zurück über die 24.000er-Marke, unter die er nach Ausbruch des Krieges gefallen war. Der schwache Wochenstart gestern Vormittag nach den abgebrochenen Friedens-Verhandlungen in Pakistan ist schon wieder vergessen.

Dax-Ausblick: 

Oberhalb der als Unterstützung fungierenden Zone (grün im Chart unten) um 23.400 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht im Dax nun kurzfristig weiter aufwärts gerichtet.

Ein mögliches Kursziel der aktuell laufenden Aufwärtsbewegung liegt im Bereich 24.300 Punkte. Sollte sich die Lage im Nahen Osten allerdings erneut eintrüben, könnte die heutige Erholungsrally zügig wieder in sich zusammenfallen - das Chartbild dürfte weiter von Volatilität und wilden Kursbewegungen geprägt sein in den kommenden Tagen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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