Airlines fordern wegen Iran-Krieg Nothilfen von der EU

Brüssel, ⁠14. Apr (Reuters) - Europäische Fluggesellschaften fordern von der Europäischen Union aus Sorge über Kerosinmangel in der nahenden Hauptsaison infolge des Iran-Kriegs Notfallmaßnahmen. Die Luftfahrt ist ‌seit Ausbruch des Konflikts Ende Februar von Luftraumsperrungen betroffen, wie der Verband Airlines for Europe (A4E) in ⁠einem ⁠Dokument schreibt, das der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Zudem verknappt die Blockade der Straße von Hormus die weltweite Versorgung mit Kerosin, sodass der europäische Flughafenverband ACI eine Versorgungskrise binnen ‌drei Wochen erwartet. A4E schlägt ‌daher vor, dass die EU die Kerosinvorräte europaweit überwachen und einen gemeinsamen Treibstoffeinkauf prüfen soll.

Der Verband, dem ⁠alle großen Airlines wie Lufthansa oder Ryanair angehören, ‌fordert zudem finanzielle Entlastung ⁠wegen steigender Treibstoffkosten. Der CO2-Emissionshandel, der den Airlines Kosten für den Ausstoß von Treibhausgasen auferlegt, solle vorübergehend ausgesetzt werden. Luftverkehrssteuern müssten ‌abgeschafft werden. Gesetzliche ⁠Vorschriften, staatliche Notreserven an Öl ⁠zum Beispiel für 90 Tage vorzuhalten, sollten auch für Kerosin gelten.

Die Europäische Kommission will am 22. April ein Maßnahmenpaket vorlegen, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiemärkte abzufedern. Bisher ist unklar, ob es auch das Thema Kerosinmangel beinhaltet.

(Bericht von Kate Abnett; geschrieben von ⁠Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)