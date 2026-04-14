AKTIE IM FOKUS: Givaudan profitierten von Umsatzzahlen

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien von Givaudan haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal kletterte der Wert um über fünf Prozent.

Die Aktie baute damit den jüngsten Erholungsansatz aus. Allerdings hatte sie von Juni vergangenen Jahres bis März dieses Jahres rund 40 Prozent verloren. Titel des Wettbewerbers Symrise kletterten um 1,7 Prozent.

Der Schweizer Duftstoff- und Aromenhersteller hatte beim organischen Wachstum die Markt-Erwartungen übertroffen. Die vorgelegten Zahlen zeigten, dass sich die breite Aufstellung des Konzerns weiterhin auszahle und die Nachfrage in den meisten Bereichen trotz hoher Vergleichsbasis robust bleibe, hieß es dazu von Vontobel.

Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheine vor diesem Hintergrund zu pessimistisch./jl/hr/AWP/mf/nas

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