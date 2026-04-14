ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Continental auf 'Overweight', Ziel hoch auf 72 Euro

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 70 auf 72 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Conti und rät auch, Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck und die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT

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