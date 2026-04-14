ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Engie auf 'Market-Perform' - Ziel 29,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 25,10 auf 29,40 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem starken Lauf aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Engie sei mit rund 30 Prozent Jahresplus einer der stärksten europäischen Versorger, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montagnachmittag. Damit hätten die Anleger die strategische Neuaufstellung honoriert. Er erwartet nun aber keine Outperformance der Aktien mehr./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC

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