ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aroundtown auf 'Underperform' - Ziel 2,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Mit dem aufgestockten Anteil an Grand City Properties richte sich Aroundtown noch mehr auf den robusten deutschen Wohnimmobilienmarkt aus und reduziere die Interessen von Minderheiten, schrieb Stephanie Dossmann in einem am Kommentar Dienstag. Sie wertet die Transaktion klar positiv für Aroundtown./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET