ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aroundtown auf 'Underperform' - Ziel 2,30 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Mit dem aufgestockten Anteil an Grand City Properties richte sich Aroundtown noch mehr auf den robusten deutschen Wohnimmobilienmarkt aus und reduziere die Interessen von Minderheiten, schrieb Stephanie Dossmann in einem am Kommentar Dienstag. Sie wertet die Transaktion klar positiv für Aroundtown./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET
Das könnte dich auch interessieren
Gewerbeimmobilien-SpezialistAroundtown hebt Gewinnziel an - GCP-Anteil bei 81,5 Prozentheute, 12:56 Uhr · dpa-AFX
Airbus, Telekom, Münchener Rück & HenkelInflation steigt: Welche Aktien jetzt schützenheute, 10:30 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxDie verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depotgestern, 12:37 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, AnleihenWas J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 12:35 Uhr · onvista