ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Santander auf 12 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Miruna Chirea erwartet eine unspektakuläre Berichtssaison der spanischen Banken, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Einflüsse durch den Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, sieht sie im ersten Quartal nicht. Die Zinsen hätten sich ja erst im März stark bewegt und zudem passten die Geldhäuser ihre Erwartungen bezüglich der Kreditverluste üblicherweise noch nicht zu Jahresbeginn an. Das erste Quartal sei für spanische Banken üblicherweise relativ schwach, insgesamt stünden sie branchenweit im aktuellen Umfeld aber vergleichsweise gut da./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:00 / ET

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