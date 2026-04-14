ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

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Rüstung
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im März und damit 143 im ersten Quartal habe der Flugzeugbauer etwas besser abgeschnitten als von ihm gedacht, schrieb Ken Herbert am Dienstag zu den Zahlen./rob/ajx/jha/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:26 / EDT

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