ANALYSE-FLASH: UBS hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel bleibt bei 352 Dollar

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Tesla habe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT

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