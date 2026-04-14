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APA ots news: Stabilität in bewegten Zeiten: Allianz Pensionskasse führt Mercer-Ranking 2025 an

Wien (APA-ots) - Langfristige Veranlagungsstrategien, aktives  
Risikomanagement und der 
konsequente Ausbau von Impact- und Infrastrukturinvestments zahlen 
sich aus: Die Allianz Pensionskasse wurde im aktuellen Mercer-Ranking 
der österreichischen Pensionskassen 2025 in drei 
Veranlagungskategorien jeweils auf Platz 1 gereiht. Damit liegt sie 
in sämtlichen Risikoklassen deutlich über dem Branchendurchschnitt 
der überbetrieblichen Pensionskassen, der 2025 bei 4,33 Prozent lag. 

Im Detail erzielte die Allianz Pensionskasse im Jahr 2025 eine 
Performance von 5,33 Prozent in der konservativen, 6,84 Prozent in 
der ausgewogenen und 7,36 Prozent in der dynamischen Veranlagung. Die 
Auszeichnung erfolgt vor dem Hintergrund eines herausfordernden 
Marktumfeldes, das von Volatilität, geopolitischen Unsicherheiten und 
einem weiterhin anspruchsvollen makroökonomischen Rahmen geprägt war. 
Unter diesen Bedingungen standen viele institutionelle Investoren 
besonders vor Herausforderungen. 

Zwtl.: Langfristigkeit statt kurzfristiger Marktreaktionen 

Das ausgezeichnete Ergebnis unterstreicht die Bedeutung 
langfristig ausgerichteter Investmentstrategien in der betrieblichen 
Altersvorsorge. Während kurzfristige Marktschwankungen 2025 
zahlreiche Veranlagungsentscheidungen erschwerten, erwiesen sich 
Disziplin, Diversifikation und ein konsequentes Risikobudgeting als 
zentrale Erfolgsfaktoren. Insbesondere Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaften, die nicht auf Markt-Timing, sondern auf 
strukturelle Robustheit setzten, konnten überdurchschnittliche 
Resultate erzielen. 

Dass die Allianz Pensionskasse in drei Risikoklassen jeweils den 
Spitzenplatz erreichte, gilt in Fachkreisen als starkes Signal für 
eine konsistente Governance- und Allokationsstruktur sowie 
Risikoadjustierung, um langfristig tragfähige Ergebnisse für 
Anwartschafts- und Leistungsberechtigte zu erreichen. 

Zwtl.: ESG- und Infrastrukturinvestments als Performancefaktor 

Eine zentrale Rolle spielten dabei auch Impact- und 
Infrastrukturinvestments, die in den vergangenen Jahren systematisch 
ausgebaut wurden. Diese Anlageklassen trugen nicht nur zur 
Stabilisierung der Portfolios bei, sondern erwiesen sich 2025 auch 
als wesentliche Performance-Treiber. Studien und Marktanalysen zeigen 
zunehmend, dass zukunftsorientierte und reale Investitionen - 
insbesondere in Infrastruktur und Energiewendeprojekte - gerade für 
langfristige Anleger wie Pensionskassen strukturelle Vorteile bieten 
und keinen Renditenachteil darstellen müssen. 

"2025 war ein Jahr, in dem sich Geduld und Konsequenz ausgezahlt 
haben", sagt Marita Hofer, Mitglied des Vorstands der Allianz 
Pensionskasse . "Wir haben bewusst an langfristigen Strategien 
festgehalten, Risiken aktiv gesteuert und unsere Investments weiter 
diversifiziert. Besonders Impact- und Infrastrukturprojekte haben 
gezeigt, dass weitschauende Veranlagung und attraktive Erträge kein 
Widerspruch sind." 

Zwtl.: Beitrag zur Stabilität der zweiten Säule 

Das starke Abschneiden der Allianz Pensionskasse gewinnt 
zusätzlich an Bedeutung vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion 
um die Zukunft des österreichischen Pensionssystems. Im 
internationalen Vergleich schneidet Österreich im Mercer CFA 
Institute Global Pension Index weiterhin nur im hinteren Drittel ab, 
insbesondere bei der langfristigen Nachhaltigkeit des Gesamtsystems. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die betriebliche Altersvorsorge 
als zweite Säule zunehmend an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Relevanz. Unterschiedliche Analysen von Vorsorgeverband und 
Finanzmarktaufsicht zeigen, dass Pensionskassen einen wesentlichen 
Beitrag zur Stabilisierung des Lebensstandards im Alter leisten 
können - vorausgesetzt, sie sind professionell gemanagt und 
langfristig ausgerichtet. 

"Gerade angesichts demografischer Entwicklungen und der 
wachsenden Belastung des staatlichen Systems braucht es 
leistungsfähige kapitalgedeckte Modelle", betont Hofer . "Das Mercer- 
Ranking zeigt, dass Pensionskassen mit klarer Governance, 
professionellem Risikomanagement und einem langfristigen Blick einen 
echten Mehrwert für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen schaffen 
können." 

Zwtl.: Bestätigung eines langfristigen Weges 

Das Abschneiden im Mercer-Ranking 2025 versteht die Allianz 
Pensionskasse daher nicht als Momentaufnahme, sondern als Bestätigung 
eines über Jahre aufgebauten Ansatzes. Der Fokus bleibt auf 
zukunftsorientierten, breit diversifizierten Veranlagungsstrategien, 
die sowohl kurzfristige Marktschwankungen abfedern als auch 
langfristig stabile Erträge ermöglichen. Ziel ist es weiterhin, die 
betriebliche Altersvorsorge in Österreich aktiv mitzugestalten und 
verlässliche Zusatzpensionen für kommende Generationen zu sichern. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

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